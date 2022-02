Svedok v procese s Netanjahuom bol sledovaný špionážnym softvérom

Jeruzalem 3. februára (TASR) - Správy, že izraelská polícia zrejme zneužila špionážny softvér na sledovanie kľúčového svedka v súdnom procese proti bývalému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, dominovali vo štvrtok v izraelských médiách.



Vo svete je práve stredobodom pozornosti a vyšetrovania softvér Pegasus izraelskej výroby, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Na nahrávke odvysielanej stanicou Kanál 12 počuť políciu, ako údajne diskutuje o tom, že bude odpočúvať a sledovať telefón Šloma Filbera, bývalého Netanjahuovho spojenca, z ktorého sa nakoniec stal svedok štátu.



"To je asi niečo nezákonné... inštalovať túto aplikáciu," hovorí na nahrávke policajt.



Polícia sa odmietla vyjadriť k nahrávkam, ktoré sa objavili v stredu večer.



Hovorca však pre AFP povedal, že "izraelská polícia bude úplne a transparentne" spolupracovať s vyšetrovacím tímom vymenovaným generálnym prokurátorom, ktorý vyšetruje prípadné zneužitie špionážneho softvéru políciou.



Netanjahu, ktorý slúžil ako premiér od roku 2009 do vlaňajška, čelí obvineniam z korupcie, sprenevery a porušenia dôvery verejnosti. Expremiér tieto obvinenia popiera.



Súdny proces s ním má trvať niekoľko ďalších mesiacov a odvolania môžu trvať roky.



Izraelské médiá priniesli minulý mesiac informácie, že Netanjahu rokuje o dohode o vine a treste, v rámci ktorej sa má priznať aj k "morálnej skazenosti". Za tento delikt sa udeľuje sedemročný zákaz pôsobenia v politike.



Netanjahu takúto dohodu poprel.



Obvinenie, že polícia sledovala Filbera, sa vynorili počas širšieho vyšetrovania nedovoleného policajného sledovania izraelských telefónov.



Izraelský minister spravodlivosti prisľúbil vyšetrovanie po článku ekonomického denníka Calcalist, podľa ktorého polícia použila špionážny softvér Pegasus, predávaný izraelskou spoločnosťou NSO Group, na sledovanie ľudí protestujúcich proti Netanjahuovi.



Polícia najprv tieto obvinenia poprela, ale v utorok cúvla a vyhlásila, že "sa objavili nové momenty, ktoré menia určité stránky tejto záležitosti".



Pegasus je vyspelý sledovací program, ktorý sa dokáže nabúrať do smartfónu, zapnúť jeho kameru alebo mikrofón a stiahnuť dáta. Po celom svete vyvolal kontroverzné reakcie, keď sa vlani objavili odhalenia, že softvér bol zneužitý proti novinárom, odporcom vlád a aktivistom v krajinách ako Maďarsko, Poľsko, Saudská Arábia a Mexiko.



V obvineniach proti izraelskej polícii sa nespomína konkrétne, či bol proti Filberovi použitý Pegasus alebo iný špionážny program, píše AFP.



Stanica Kanál 13 v reportáži uviedla, že sledovanie Filbera sa týkalo fotografií, telefónnych čísiel a aplikácií, ktoré boli vyextrahované bez povolenia sudcu.