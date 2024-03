Švédsi a Fíni sa zúčastňujú cvičenia Nordic Response 2024

Brusel 11. marca (TASR) - V pondelok, v deň keď pred budovou sídla Severoatlantickej aliancie v Bruseli slávnostne vztýčili vlajku Švédska ako oficiálneho 32. členského štátu NATO, tanky fínskej armády a mechanizovaná pechota švédskej armády vyrazili do Nórska na cvičenie Nordic Response 2024, ktoré má preveriť schopnosť jednotiek NATO rýchlo presúvať sily cez hranice spojeneckých krajín. Informuje o tom spravodajca TASR.



Aliancia spresnila, že počas medializovanej akcie fínske tanky Leopard 2 a švédske bojové vozidlá pechoty CV-90 prešli z Fínska do Nórska v lokalite Kivilompolo, približne 140 kilometrov južne od severonórskeho mesta Alta, kde sa na cvičenie zhromaždili zmiešané sily NATO.



Na cvičení Nordic Response, ktoré sa koná v najsevernejších končinách Nórska v dňoch 3. až 14. marca, sa zhromaždilo okolo 20.000 vojakov z 13 spojeneckých krajín NATO, pričom Švédsko sa prvýkrát zúčastňuje už ako plnoprávny člen Aliancie.



Spoločný tréning spojencov v drsnom arktickom prostredí je súčasťou širšej operácie Steadfast Defender 2024 - najväčšieho cvičenia NATO čias od studenej vojny, ktoré od januára do mája preverí schopnosti a pripravenosť vyše 90.000 vojakov zo všetkých 32 spojeneckých krajín.



Prvá časť Steadfast Defender 2024 je zameraná na zabezpečenie ochrany európskeho pobrežia Atlantického oceánu až po Arktídu, druhá časť sa zameriava na presun jednotiek po Európe, z ďalekého severu do strednej a východnej Európy. Operácia má demonštrovať schopnosť NATO ubrániť každý centimeter svojho územia a záväzok spojencov chrániť sa navzájom pred akoukoľvek hrozbou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)