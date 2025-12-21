< sekcia Zahraničie
Švédska akadémia bude mať nového stáleho tajomníka
Členovia akadémie sú menovaní na doživotie a technicky nemôžu rezignovať, ale môžu sa rozhodnúť nezúčastňovať sa na jej zasadnutiach a rozhodovaní.
Autor TASR
Štokholm 20. decembra (TASR) — Prestížna Švédska akadémia, ktorá každoročne udeľuje Nobelovu cenu za literatúru, v sobotu oznámila, že jej stály tajomník Mats Malm odstúpi po siedmich rokoch z funkcie. Od 1. júna 2026 na jeho miesto nastúpi členka akadémie, spisovateľka a novinárka Ingrid Carlbergová. Informovala o tom agentúra AFP.
„Bolo mi cťou pracovať pre akadémiu ako stály tajomník. Sedem rokov je primerané funkčné obdobie, preto som sa rozhodol odovzdať funkciu,“ uviedol 61-ročný Malm vo vyhlásení.
„Som nesmierne poctená veľkou dôverou, ktorú mi akadémia prejavila. Byť jej stálou tajomníčkou je zodpovednosť, ktorú prijímam s radosťou a veľkou dávkou pokory,“ uviedla 64-ročná Carlbergová.
Malm, literárny historik, univerzitný profesor a prekladateľ, prevzal funkciu v júni 2019, v čase, keď sa akadémia založená v roku 1786 kráľom Gustávom III. spamätávala zo škandálu, ktorý odhalil intrigy, konflikty záujmov a kultúru mlčania medzi jej 18 členmi.
Problémy v inštitúcii, dlho považovanej za ochrankyňu kultúry vo Švédsku, sa začali v novembri 2017 rozpormi v otázke, ako sa zachovať voči Jeanovi-Claudovi Arnaultovi, manželovi členky akadémie Katariny Frostensonovej, ktorý bol obvinený a neskôr odsúdený za znásilnenie. Frostensonová na členstvo v akadémii neskôr rezignovala.
V dôsledku toho akadémia odložila v roku 2018 na nasledujúci rok udeľovanie Nobelovej ceny za literatúru - stalo sa tak prvýkrát za 70 rokov. Akadémiu nakoniec opustilo sedem členov vrátane vtedajšej stálej tajomníčky Sary Daniusovej.
