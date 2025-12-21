Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. december 2025Meniny má Bohdan
< sekcia Zahraničie

Švédska akadémia bude mať nového stáleho tajomníka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Členovia akadémie sú menovaní na doživotie a technicky nemôžu rezignovať, ale môžu sa rozhodnúť nezúčastňovať sa na jej zasadnutiach a rozhodovaní.

Autor TASR
Štokholm 20. decembra (TASR) — Prestížna Švédska akadémia, ktorá každoročne udeľuje Nobelovu cenu za literatúru, v sobotu oznámila, že jej stály tajomník Mats Malm odstúpi po siedmich rokoch z funkcie. Od 1. júna 2026 na jeho miesto nastúpi členka akadémie, spisovateľka a novinárka Ingrid Carlbergová. Informovala o tom agentúra AFP.

„Bolo mi cťou pracovať pre akadémiu ako stály tajomník. Sedem rokov je primerané funkčné obdobie, preto som sa rozhodol odovzdať funkciu,“ uviedol 61-ročný Malm vo vyhlásení.

„Som nesmierne poctená veľkou dôverou, ktorú mi akadémia prejavila. Byť jej stálou tajomníčkou je zodpovednosť, ktorú prijímam s radosťou a veľkou dávkou pokory,“ uviedla 64-ročná Carlbergová.

Malm, literárny historik, univerzitný profesor a prekladateľ, prevzal funkciu v júni 2019, v čase, keď sa akadémia založená v roku 1786 kráľom Gustávom III. spamätávala zo škandálu, ktorý odhalil intrigy, konflikty záujmov a kultúru mlčania medzi jej 18 členmi.

Problémy v inštitúcii, dlho považovanej za ochrankyňu kultúry vo Švédsku, sa začali v novembri 2017 rozpormi v otázke, ako sa zachovať voči Jeanovi-Claudovi Arnaultovi, manželovi členky akadémie Katariny Frostensonovej, ktorý bol obvinený a neskôr odsúdený za znásilnenie. Frostensonová na členstvo v akadémii neskôr rezignovala.

V dôsledku toho akadémia odložila v roku 2018 na nasledujúci rok udeľovanie Nobelovej ceny za literatúru - stalo sa tak prvýkrát za 70 rokov. Akadémiu nakoniec opustilo sedem členov vrátane vtedajšej stálej tajomníčky Sary Daniusovej.

Členovia akadémie sú menovaní na doživotie a technicky nemôžu rezignovať, ale môžu sa rozhodnúť nezúčastňovať sa na jej zasadnutiach a rozhodovaní.
.

Neprehliadnite

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg