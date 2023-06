Švédska kráľovská rodina si pripomenula 500 rokov nezávislosti

Kodaň 6. júna (TASR) - Švédska kráľovská rodina sa v utorok zúčastnila na oslavách 500. výročia samostatnosti tejto škandinávskej krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv a kráľovná Silvia navštívili mesto Strängnäs, asi 60 kilometrov západne od hlavného mesta Štokholm, kde bol v roku 1523 za prvého švédskeho kráľa z rodu Vasa zvolený Gustáv I. (vládol od 6. júna 1523 do svojej smrti 25. septembra 1560).



Jeho zvolenie ukončilo takzvanú Kalmarskú úniu s Nórskom a Dánskom, ktorá trvala od 14. storočia. Švédsko sa napokon zmenilo z volenej monarchie na dedičnú monarchiu, v ktorej sa koruna odovzdávala z otca na syna.



Kráľovský pár v sprievode premiéra Ulfa Kristerssona prišiel do gotickej katedrály postavenej v rokoch 1291-1340 v centre Strängnäsu.



Korunná princezná Victoria sa objavila v Štokholme v národnom kroji, zatiaľ čo jej manžel, princ Daniel, otvoril brány paláca v centre mesta s voľným vstupom, ako je to zvykom počas Národného dňa Švédska 6. júna.



V roku 1980 sa zmenilo poradie následníctva, čo posunulo 45-ročnú Viktóriu - kráľovho najstaršieho potomka - na prvé miesto.



Panovník sa na záver dňa odvezie z kráľovského paláca v koči ťahanom koňmi cez časť centra Štokholmu do Skansenu na ostrove Djurgarden, prvého múzea pod šírym nebom s typickými domami z každej časti krajiny. Karol XVI. Gustáv tam prednesie prejav.



Súčasný kráľ nastúpil na trón 15. septembra 1973 a je najdlhšie vládnucim monarchom v histórii Švédska.



Švédska kráľovská rodina je populárna a monarchia sa teší širokej podpore napriek rovnostárstvu, ktoré inak charakterizuje celú spoločnosť v tejto severskej krajine.