Švédska obrana sa musí adaptovať na ruskú hrozbu

Štokholm 19. júna (TASR) - Švédska obrana sa musí sústrediť na hrozbu, ktorú dlhodobo predstavuje Rusko. Nemožno ani vylúčiť, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k vojenskému útoku, uviedol v pondelok osobitný výbor švédskeho parlamentu pre obranu. TASR o tom píše na základe agentúry Reuters.



Švédsko sa usiluje posilniť svoju obranu a vlani požiadalo o vstup do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.



"Agresívne kroky Ruska viedli k štrukturálnej a výrazne zhoršenej bezpečnostnej situácii," uviedol parlamentný výbor s tým, že Rusko ešte viac znížilo svoj prah citlivosti "pre použitie vojenskej sily" a prejavuje vysoký sklon k podstupovaniu rizika. Výbor zložený zo všetkých parlamentných strán zároveň uviedol, že vojna na Ukrajine by mohla prerásť do útokov na iné krajiny alebo dokonca do použitia jadrových zbraní či iných zbraní hromadného ničenia.



"Švédsko preto musí navrhnúť svoju bezpečnostnú politiku a prispôsobiť svoju obranu k rozsahu hrozby, akú bude Rusko ešte dlho predstavovať," uvádza sa v správe výboru.



Švédsko podobne ako väčšina západných štátov po studenej vojny zredukovalo obranu. Výdavky v tejto oblasti však medzičasom zvýšilo a do roku 2026 plánuje splniť cieľ NATO, ktorým sú dve percentá HDP na obranu.



"Švédska bezpečnostná a obranná politika by mala byť navrhnutá tak, aby sa vyrovnala s dlhodobou hrozbou, ktorú Rusko predstavuje pre európsku aj globálnu bezpečnosť," uvádza sa v správe výboru. "Ozbrojený útok na Švédsko nemožno vylúčiť."



Švédsko požiadalo o vstup do NATO v máji 2022 spoločne so susedným Fínskom, ktoré s Ruskom priamo hraničí. Vstup Fínska ratifikovali všetky krajiny už v apríli a oficiálne sa tak stalo členom, Švédsko stále čaká na odobrenie od Maďarska a Turecka.