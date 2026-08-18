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Švédska opozícia v prieskumoch výrazne predbehla koalíciu
Parlamentné voľby sa vo Švédsku uskutočnia 13. septembra.
Autor TASR
Štokholm 18. augusta (TASR) - Necelé štyri týždne pred parlamentnými voľbami vo Švédsku má stredoľavicová opozícia v prieskumoch desaťpercentný náskok pred vládnou pravicovou koalíciou. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre verejnoprávnu televíziu SVT, o ktorom v utorok informovala agentúra Reuters.
SVT konštatuje, že prehre úradujúceho premiéra Ulfa Kristerssona a jeho koalície štyroch strán by mohol zabrániť „len zázrak“. Žiadnej švédskej vláde sa totiž za taký krátky čas pred voľbami ešte nepodarilo vyrovnať taký výrazný náskok opozície v preferenciách.
Prieskum agentúry Verian, ktorý sa uskutočnil od 3. do 16. augusta na vzorke približne 3000 voličov, naznačuje, že líderka sociálnych demokratov (SAP) Magdalena Anderssonová by sa po štyroch rokoch v opozícii mohla opäť stať premiérkou. Vo funkcii by nahradila Kristerssona, lídra pravicovej strany Umiernení (M).
Štyri ľavicovo orientované strany by podľa prieskumu vo voľbách získali spolu 53,9 percenta hlasov, čo by im prinieslo približne 196 mandátov. Vládnu koalíciu by podporilo 43,9 percenta voličov, čo by jej v parlamente zabezpečilo 153 poslancov.
Predvolebná kampaň vo Švédsku sa sústreďuje najmä na otázky životných nákladov, bezpečnosti, migrácie, kriminality a dodávok energonosičov.
Sociálni demokrati si naďalej udržujú pozíciu najsilnejšej švédskej politickej strany. V prieskume ich podporilo 30,5 percenta respondentov, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac než výsledok vo voľbách v roku 2022, doplnil Reuters.
Parlamentné voľby sa vo Švédsku uskutočnia 13. septembra.
SVT konštatuje, že prehre úradujúceho premiéra Ulfa Kristerssona a jeho koalície štyroch strán by mohol zabrániť „len zázrak“. Žiadnej švédskej vláde sa totiž za taký krátky čas pred voľbami ešte nepodarilo vyrovnať taký výrazný náskok opozície v preferenciách.
Prieskum agentúry Verian, ktorý sa uskutočnil od 3. do 16. augusta na vzorke približne 3000 voličov, naznačuje, že líderka sociálnych demokratov (SAP) Magdalena Anderssonová by sa po štyroch rokoch v opozícii mohla opäť stať premiérkou. Vo funkcii by nahradila Kristerssona, lídra pravicovej strany Umiernení (M).
Štyri ľavicovo orientované strany by podľa prieskumu vo voľbách získali spolu 53,9 percenta hlasov, čo by im prinieslo približne 196 mandátov. Vládnu koalíciu by podporilo 43,9 percenta voličov, čo by jej v parlamente zabezpečilo 153 poslancov.
Predvolebná kampaň vo Švédsku sa sústreďuje najmä na otázky životných nákladov, bezpečnosti, migrácie, kriminality a dodávok energonosičov.
Sociálni demokrati si naďalej udržujú pozíciu najsilnejšej švédskej politickej strany. V prieskume ich podporilo 30,5 percenta respondentov, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac než výsledok vo voľbách v roku 2022, doplnil Reuters.
Parlamentné voľby sa vo Švédsku uskutočnia 13. septembra.