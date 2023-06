Švédska polícia uviedla, že povolila protest s pálením koránu

Štokholm 28. júna (TASR) - Švédska polícia uviedla, že povolila stredajší protest, na ktorom jeho organizátori plánujú spáliť korán pred hlavnou mešitou v Štokholme. Streda je prvým dňom moslimského sviatku íd al-adhá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Švédsky odvolací súd 12. júna rozhodol, že polícia mala právo povoliť dve protestné zhromaždenia, ktorých účastníci plánovali páliť Korán.



Pálenie posvätnej knihy islamu v januári pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme vyvolalo vlnu nevôle medzi moslimami, protesty a výzvy na bojkot švédskych výrobkov. Prispelo to aj k tureckému blokovaniu žiadosti Švédska o vstup do NATO.



Sviatok obetovania íd al-adhá je jedným z najvýznamnejších sviatkov v moslimskom kalendári. Moslimovia si ním pripomínajú ochotu proroka Ibrahíma (biblický Abrahám) obetovať svojho syna v súlade s Božou vôľou. Oslavy tohto sviatku sú aj súčasťou tradičnej púte do Mekky - hadždž.