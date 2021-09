Švédska polícia vydala zatykač na podozrivého z výbuchu v Göteborgu

Štokholm 30. septembra (TASR) - Švédska polícia vo štvrtok oznámila, že majú podozrivého v súvislosti s utorkovým výbuchom v obytnom dome v meste Göteborg, pri ktorom sa zranilo 16 ľudí. Nič nenasvedčuje tomu, že by za explóziou stála zločinecká skupina, ako sa pôvodne predpokladalo, informovala agentúra AFP.



Polícia uviedla, že identifikovali podozrivého a vydali naňho zatykač. Podľa švédskych médií ide o 55-ročného muža, ktorý sa už v minulosti vyhrážal spáchaním bombového útoku. Muž mal spolu zo svojou matkou žiť v obytnom dome v Göteborgu, píše agentúra AP.



"Vzhľadom na to, čo sme pri vyšetrovaní doteraz zistili, môžeme povedať, že neexistuje žiadne prepojenie na zločineckú skupinu," uviedol šéf miestnej polície Klas Johansson.



Švédsko totiž v posledných rokoch zaznamenalo niekoľko desiatok bombových výbuchov alebo pokusov o takého útoky, ktoré zosnovali miestne zločinecké skupiny. Polícia preto najskôr pracovala s touto verziou.



"Celý čas sme vychádzali z predpokladu, že niekto úmyselne umiestnil niečo, čo spôsobilo požiar alebo veľké poškodenie. Avšak nevieme, čo výbuch spôsobilo," uviedol strategický veliteľ miestnej polície Anders Börjesson.



Miestne noviny Göteborgs-Posten okrem toho informovali, že polícia vo štvrtok obkľúčila budovu, ktorá sa nachádza v blízkosti miesta výbuchu, a že podozrivého mali v deň výbuchu vysťahovať.



K výbuchu v Göteborgu prišlo v utorok ráno. Média najskôr informovali, že zranenia utrpelo viac ako 20 ľudí. Podľa aktuálnych informácií však do nemocnice po výbuchu previezli 16 ľudí, ťažko zranení boli z toho štyria ľudia.