Švédska polícia zadržala muža so sekerou, chcel útočiť na škole

Štokholm 28. januára (TASR) - Švédska polícia zadržala vo štvrtok muža podozrivého z pokusu o útok na strednej škole. Muž je podozrivý z toho, že vo štvrtok vstúpil do budovy školy na západe krajiny ozbrojený nožom a sekerou, pričom ľahko zranil jedného študenta. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na švédsku políciu.



Incident sa odohral v meste Fridhemsberg, ktoré leží 75 kilometrov juhovýchodne od druhého najväčšieho švédskeho mesta Göteborgu, priblížila polícia.



Svedkovia opísali, že videli do budovy vchádzať a vychádzať z nej neznámeho muža, oblečeného v žltom oblečení a s prilbou na hlave. Polícia na pozemku školy neskôr zaistila nôž, sekeru, aj prilbu so štítom. Spomínané oblečenie našla v obďaleč zaparkovanom aute.



Zadržaný dvadsiatnik je podľa polície podozrivý z prípravy útoku aj z toho, že neďaleko školy založil požiar. Podľa policajného hovorcu Stefana Gustafssona zadržaný už priznal, že sa v čase incidentu nachádzal na pozemku školy. Prípad polícia vyšetruje ako podozrenie z prípravy vraždy a podpaľačstva.