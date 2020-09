Švédska polícia zatkla 6 aktivistiek Greenpeace, blokovali rafinériu

Štokholm 14. septembra (TASR) - Švédska polícia zatkla v nedeľu šesť aktivistiek z environmentálnej organizácie Greenpeace za protizákonný vstup do ropnej rafinérie. Informovala o tom agentúra DPA.



Policajný hovorca Peter Adlersson uviedol, že šestica zatknutých vstúpila na chránené územie rafinérie. Zatknutiu sa nebránili.



K incidentu došlo pri rafinérii Bjorforden, ktorá je najväčšou vo Švédsku. Greenpeace protestovalo proti ropnej spoločnosti Preem, ktorá chce rafinériu rozšíriť.



Plavidlo Greenpeace s názvom Rainbow Warrior (Dúhový bojovník) zakotvilo vo fjorde Brofjorden pred tamojšou rafinériou vo štvrtok večer, aby tak zablokovalo príchod ropného tankera.



Cestu do rafinérie bezpečnostné zložky uvoľnili ešte v piatok večer. Rainbow Warrior však zostal kotviť blízko rafinérie.



Vedúca švédskej pobočky Greenpeace Isadora Wronskiová uviedla, že šesť aktivistiek pochádzalo z Fínska, Nórska a Švédska.



Cieľom Greenpeace je zastaviť rozširovanie rafinérie. Medzi švédskou vládou a spoločnosťou Preem v súčasnosti v tejto otázke prebiehajú rokovania.



Greenpeace varuje, že takýto krok by mal za následok zvýšenie emisií až o milión ton oxidu uhličitého ročne, čím by švédska vláda šla priamo proti cieľom Parížskej dohody, ktorou sa spolu s ďalšími krajinami zaväzuje aktívne znižovať emisie a bojovať proti klimatickej zmene.



Vedenie rafinérie však argumentuje, že jej rozšírenie by umožnilo výrobu kvalitnejších produktov a obnoviteľných palív, čo by kompenzovalo lokálne zvýšenie emisií.



"Dúfame, že (premiér) Stefan Lofven prevezme v čase klimatickej krízy svoju zodpovednosť," uviedla Wronskiová pre DPA.