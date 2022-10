Švédska poslankyňa si na podporu iránskych žien ostrihala v EP vlasy

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Švédska liberálna europoslankyňa Abir Al-Sahlaniová si v utorok priamo počas prejavu v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu ostrihala vlasy na znak solidarity s iránskymi ženami a protivládnymi demonštráciami v Iráne. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.



Protivládne demonštrácie v Iráne vyvolala smrť 22-ročnej Iránky kurdského pôvodu Mahsá Amíníovej. Tá podľa svedkov zomrela po bitke po jej zadržaní iránskou mravnostnou políciou. Iránska polícia tvrdí, že dostala infarkt.



"Kým nebude Irán slobodný, náš hnev bude väčší ako konanie utláčateľov. Kým nebudú iránske ženy slobodné, my budeme s vami," povedala Al-Sahlaniová, ktorá sa narodila v Iraku. Hneď po týchto slovách si vzala nožnice a ostrihala si vlasy, ktoré mala zviazané do chvosta. Zároveň zvolala: "Žin, žiján, ázádí!" V kurdčine to znamená: "Žena, život, sloboda".



Al-Sahlaniová z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) je členkou Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti a podpredsedníčkou Delegácie EP pre vzťahy s Irakom.



Amíníová bola zadržaná 13. septembra v Teheráne za údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu a zomrela o tri dni neskôr v nemocnici. Jej úmrtie vyvolalo protesty, ktoré si podľa organizácií v oblasti ľudských práv vyžiadali okolo 130 obetí.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas utorňajšej rozpravy s europoslancami uviedol, že Európska únia zvažuje zavedenie sankcií voči Iránu v súvislosti s prípadom Amíníovej a následnými zásahmi proti demonštrantom.



Reuters pripomína, že viaceré francúzske herečky, vrátane Juliette Binocheovej a Isabelle Huppertovej, si na protest proti smrti Amíníovej odstrihli pramene vlasov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)