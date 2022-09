Švédska premiérka Anderssonová podala po volebnom neúspechu demisiu

Štokholm 15. septembra (TASR) – Švédska sociálnodemokratická premiérka Magdalena Anderssonová vo štvrtok oficiálne podala demisiu. Urobila tak po voľbách, v ktorých získal tesnú parlamentnú väčšinu opozičný blok pravicových strán. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Anderssonová oznámila, že rezignáciu predložila predsedovi parlamentu Andreasovi Norlénovi. Ten by podľa očakávaní mal poveriť zostavením novej vlády lídra konzervatívnej Umiernenej strany Ulfa Kristerssona, ktorý je kandidátom pravicového tábora na premiéra.



Odchádzajúca predsedníčka vlády novinárom tiež povedala, že je otvorená spolupráci s Kristerssonom, ak by zmenil názor a rozhodol sa spojiť s jej sociálnymi demokratmi namiesto krajne pravicovej populistickej strany Švédski demokrati.



Konečné výsledky sčítania hlasov odovzdaných v nedeľňajších parlamentných voľbách ešte volebná komisia neoznámila. Podľa sčítania 99,9 percenta hlasov by však štvorica pravicových strán pod vedením Kristerssona mala obsadiť 176 a Anderssonovej stredoľavý blok 173 kresiel. Na väčšinu v 349-člennom parlamente je potrebných 175 poslancov.



Norlén uviedol, že v rámci procesu tvorby novej vlády sa po víkende stretne s predstaviteľmi ôsmich parlamentných strán. Zdôraznil, že je náležité čakať, pretože výsledky budú veľmi tesné, pričom ešte oficiálne neboli oznámené.



Do zostavenia novej vlády zostane Anderssonová na čele dočasného kabinetu. Ako prvá žena viedla švédsku vládu len od novembra minulého roka.



Zástupcovia štyroch strán pravicového bloku sa už vo štvrtok stretli na prvých rokovaniach, informoval denník Aftonbladet. Ich cieľom je dohodnúť sa na základných otázkach spoločnej vlády do desiatich dní.



Po predošlých parlamentných voľbách vo Švédsku v roku 2018 trvalo 134 dní, kým vznikla vláda vtedajšieho premiéra Stefana Löfvena, Anderssonovej straníckeho predchodcu, dodáva DPA.