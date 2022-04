Anderssonová nesúhlasí s usporiadaním referenda o vstupe do NATO

Štokholm 28. apríla (TASR) - Švédska vláda neplánuje zorganizovať referendum v prípade, ak sa tamojší parlament rozhodne podať žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla švédska premiérka Magdalena Anderssonová. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom informovala vo štvrtok.



Podľa Anderssonovej nie je usporiadanie referenda týkajúceho sa vstupu do NATO dobrý nápad.



"Nemyslím si, že je to téma vhodná pre referendum... Existuje veľa informácii o národnej bezpečnosti, ktoré sú tajné. Takže existujú dôležité otázky, o ktorých sa v takomto referende nemôže diskutovať, ako aj dôležité fakty, ktoré nemožno len tak vyložiť na stôl," uviedla Anderssonová.



Líder najväčšej švédskej opozičnej Umiernenej strany Ulf Kristersson taktiež odmietol výzvy na usporiadanie referenda týkajúceho sa vstupu krajiny do NATO. Naopak líderka Ľavicovej strany Nooshi Dadgostarová, ktorej strana je proti vstupu Švédska do Aliancie, vystúpila zase za usporiadanie referenda.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu prinútila Švédsko i susedné Fínsko prehodnotiť svoj postoj, na základe ktorého verili, že vojenská neutralita je najlepším prostriedkom na zaistenie národnej bezpečnosti. Očakáva sa, že obe krajiny príjmu v nadchádzajúcich týždňoch rozhodnutie o tom, či požiadajú o vstup do NATO.



Švédsky parlament v súčasnosti prehodnocuje švédsku bezpečnostnú politiku, pričom by podľa očakávaní mal poskytnúť k tejto veci správu v polovici mája.



Anderssonovej vládna strana sociálnych demokratov taktiež v súčasnosti prehodnocuje, či má upustiť od svojich námietok týkajúcich sa vstupu do Aliancie. Keďže väčšina členov švédskeho parlamentu je za to, aby krajina vstúpila do NATO, vládnuca strana je podľa Reuters vnímaná ako jediná prekážka pri vstupe do Aliancie.



Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky inštitútu Demoskop z 20. apríla podporuje vstup do NATO 57 percent Švédov, čo je viac ako v marci, keď vstup do Aliancie podporovalo 51 percent opýtaných.