Švédska princezná Madeleine sa vracia z USA do Štokholmu

Štokholm 7. marca (TASR) - Švédska princezná Madeleine, ktorá žije so svojim manželom a troma deťmi v Spojených štátoch, sa plánuje v auguste vrátiť do Štokholmu. Oznámil to v utorok švédsky kráľovský dvor, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Princezná Madeleine a jej manžel Christopher O'Neill sa rozhodli s rodinou nateraz presťahovať do Švédska," uviedol dvor.



Princezná Madeleine (40) sa so svojim manželom, podnikateľom s dvojakým britsko-americkým občianstvom Christopherom O'Neillom (48) zoznámila v Spojených štátoch. Dvojica spolu žila v New Yorku či Londýne, pričom v roku 2018 sa usadila na Floride.



Pár sa zosobášil v roku 2013 a má spolu troch potomkov: deväťročnú princeznú Leonore, sedemročného princa Nicolasa a štvorročnú princeznú Adrienne. Kráľovský dvor informoval, že rodina sa v Štokholme usadí v rezidencii pri "kráľovských stajniach".



Madeleine je najmladším z troch detí švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva a kráľovnej Silvie. Jej staršími súrodencami sú korunná princezná Victoria (45) a princ Carl Philip (43).