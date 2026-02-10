< sekcia Zahraničie
Švédska princezná Sofia priznala,že sa v minulosti stretla s Epsteinom
Z medializovaných správ vyplýva, že princeznú Sofiu - v tom čase Sofiu Hellqvistovú - predstavila Epsteinovi švédska podnikateľka Barbro Ehnbomová.
Štokholm 10. februára (TASR) - Švédska princezná Sofia v utorok priznala, že sa pred rokmi nakrátko stretla s nebohým americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Podľa agentúry DPA ide o prvé verejné vyjadrenie švédskej princeznej k správam, ktoré ju spájajú s Epsteinom, informuje TASR.
„Stretla som sa s ním v niekoľkých spoločenských situáciách,“ povedala princezná. S Epsteinom sa podľa jej slov stretla dvakrát - v reštaurácii a na premietaní filmu. „Našťastie, to bolo všetko,“ konštatovala.
„Teraz, keď som sa dočítala o všetkých tých hrozných zločinoch, ktoré spáchal na mladých ženách, som vďačná, že som s ním nič nemala od tých pár stretnutí v mojich dvadsiatich rokoch,“ uviedla. Princezná dodala, že myslí na obete Epsteina a dúfa v spravodlivosť.
Z medializovaných správ vyplýva, že princeznú Sofiu - v tom čase Sofiu Hellqvistovú - predstavila Epsteinovi švédska podnikateľka Barbro Ehnbomová. Kráľovská rodina tvrdí, že Sofia za posledných 20 rokov nemala žiadny kontakt s týmto finančníkom.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Tie odhalili väzby rôznych známych osobností vrátane politických predstaviteľov na nebohého amerického finančníka, ktorý podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
Napojenie na Epsteina mala podľa spisov aj korunná princezná Nórska Mette-Marit či brat britského kráľa a niekdajší princ Andrew Mountbatten-Windsor.
