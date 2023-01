Švédska prokuratúra nebude vyšetrovať incident s figurínou Erdogana

Ankara 16. januára (TASR) - Švédska prokuratúra oznámila, že nezačne oficiálne vyšetrovanie minulotýždňového incidentu v Štokholme, kde v rámci protestnej akcie pred radnicou zavesili za nohy figurínu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. V pondelok o tom informoval denník The Guardian.



Vo Švédsku sídliaci kurdský Výbor pre Rodžavu v minulotýždňovom videu na Twitteri prirovnal Erdogana k talianskemu fašistickému diktátorovi Benitovi Mussolinimu, ktorý bol na konci druhej svetovej vojny popravený a zavesený hlavou dole.



Turecko si vo štvrtok predvolalo švédskeho veľvyslanca v Ankare Staffana Herrströma, aby vyjadrilo ostrý protest voči tejto "ohavnej" udalosti. Ankara žiadala, aby boli osoby zodpovedné za tento čin trestne stíhané.



Švédsky prokurátor Lucas Eriksson však pre noviny Aftonbladet povedal, že si nemyslí, že tento prípad spĺňa kritériá obvinení z hanobenia. "Preto som sa rozhodol nezačať predbežné vyšetrovanie," zdôvodnil.



Švédsky premiér Ulf Kristersson celý incident odsúdil a uviedol, že ide o sabotáž žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie.



Turecko tvrdí, že prípad ukazuje, že Švédsko nedodržiava dohodu, ktorú uzavrelo s Ankarou ohľadom boja proti kurdským militantom. Táto podmienka je jednou z hlavných, ktorými Ankara podmieňuje súhlas so vstupom Švédska do NATO.



Turecko a Maďarsko zostávajú jedinými členmi NATO, ktorí hlasovaním v parlamente ešte stále neratifikovali členstvo Švédska a Fínska v NATO. O vstup do NATO obe severské krajiny požiadali vlani v máji v súvislosti s rukou ofenzívou na Ukrajine.