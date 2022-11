Švédska prokuratúra obvinila bratov zo špionáže pre ruskú tajnú službu

Štokholm 11. novembra (TASR) - Švédska prokuratúra v piatok obvinila dvoch bratov zo "špionáže s priťažujúcimi okolnosťami". Podľa zistení prokuratúry bratia v rokoch 2011–2021 pracovali ako špióni pre ruskú vojenskú tajnú službu GRU. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Informácie, ktoré získali, šírili a vyzradili, by mohli – v prípade, že sa dostanú do rúk cudzej mocnosti – narušiť bezpečnosť Švédska," uviedol švédsky generálny prokurátor Per Lindqvist.



Prokuratúra identifikovala bratov ako 35-ročného Payama Kiu a 42-ročného Peymana Kiu. Súrodenci pochádzajú z Iránu.



Starší brat Peyman pracoval v švédskej bezpečnostnej agentúre Säpo a tiež v spravodajských zložkách švédskej armády. Podľa zdrojov agentúry AFP istý čas pracoval aj pre Úrad na zhromažďovanie špeciálnych informácií (KSI), čo je vôbec najtajnejšia sekcia švédskej vojenskej spravodajskej služby.



Peyman je obvinený z toho, že počas práce pre Säpo a armádu nelegálne získaval informácie. Jeho brat Payam zasa čelí obvineniam zo "spoluúčasti na plánovaní skutku a udržiavania kontaktov s Ruskom a GRU vrátane odovzdávania informácií a preberania odmeny".



Ak súd bratov uzná za vinných, môžu byť odsúdení na doživotie. Súrodenci však svoju vinu popierajú.