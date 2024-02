Švédska prokuratúra zastaví vyšetrovanie výbuchov na Nord Stream

Štokholm 6. februára (TASR) — Štokholmský prokurátor Mats Ljungqvist by mal v stredu oznámiť ukončenie vyšetrovania útokov na plynovody Nord Stream 1 a 2 spred poldruha roka zo strany Švédska. Podľa agentúry DPA o tom v utorok informovali viaceré nemecké médiá vrátane denníka Süddeutsche Zeitung a týždenníka Die Zeit s tým, že vyšetrovateľom sa zrejme nepodarilo nájsť vo Švédsku konkrétnych podozrivých.



V blízkosti dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori bolo 26. septembra 2022 zaregistrovaných niekoľko výbuchov. Krátko nato sa zistili úniky na oboch vetvách plynovodu Nord Stream 1 a jednej z dvoch vetiev plynovodu Nord Stream 2. Následne sa začalo vyšetrovanie vo Švédsku, Nemecku a Dánsku. V novembri 2022 Ljungqvist potvrdil podozrenie, že ide o sabotáž, keďže analýzy zistili na mieste explózií zvyšky výbušnín.



Cez plynovod Nord Stream 1 dodávalo Rusko zemný plyn zo Sibíri do Nemecka a ďalších európskych krajín. Plynovod Nord Stream 2 nebol uvedený do prevádzky pre vpád ruských síl na Ukrajinu.



V médiách sa objavili viaceré špekulácie o tom, kto môže byť za výbuchmi. Jedna z verzií hovorila o skupine ukrajinských sabotérov, ktorí pripevnili výbušné zariadenia na potrubia. Podľa iných zdrojov bola v blízkosti plynovodov spozorovaná ruská ponorka. Rusko podozrieva zo zosnovania útokov USA a Veľkú Britániu a vyzvalo na medzinárodné vyšetrovanie.



Podľa spomínaných nemeckých médií nebude mať krok Švédska žiadny vplyv na vyšetrovanie v Nemecku, ktoré vedie spolkový generálny prokurátor a Spolkový kriminálny úrad (BKA). Nemecko by z toho mohlo naopak profitovať, pretože Švédsko mu môže poskytnúť svoj dôkazový materiál.



Nemecká strana sa zaujíma najmä o časti poškodeného potrubia, ktoré švédska armáda vylovila z Baltského mora krátko po výbuchoch. Nájdené zvyšky výbušnín by sa mohli porovnať so stopami nájdenými nemeckými vyšetrovateľmi na plachetnici Andromeda, o ktorej sa predpokladá, že bola použitá na prepravu výbušnín použitých pri sabotáži.