Švédska prokuratúra žiada zatknúť podozrivého z vraždy paliča Koránu
Útok na Momiku sa odohral len niekoľko hodín pred rozhodnutím štokholmského súdu, či sú on a spoluobžalovaný Salwan Najem vinní z podnecovania etnickej nenávisti.
Autor TASR
Štokholm 16. októbra (TASR) - Švédska prokuratúra vo štvrtok požiadala o zatknutie mladého Sýrčana za zabitie Salwana Momiku, ktorý v roku 2023 opakovane pálil Korán a vyvolal pobúrenie v moslimskom svete. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Máme jasný obraz o priebehu udalostí a po rozsiahlom technickom vyšetrovaní a preskúmaní zhromaždených záznamov z bezpečnostných kamier sme požiadali o vzatie osoby do väzby,“ uviedol vo vyhlásení vyšší prokurátor Rasmus Oman. Dodal, že „v súčasnosti nie je miesto pobytu podozrivého známe“. Súdne pojednávanie sa uskutoční v piatok.
Podľa dokumentov predložených okresnému súdu v Södertälje je podozrivým 24-ročný Sýrčan. Prokurátor uviedol, že „zabil Salwana Momiku tým, že ho niekoľkokrát postrelil z pištole“, a dodal, že vražda bola dôkladne naplánovaná.
Iracký kresťan Momika bol 29. januára postrelený v byte v Södertälje južne od Štokholmu. Krátko nato zomrel v nemocnici.
Niekoľko hodín po streľbe zadržali piatich mužov, ale všetkých o dva dni neskôr prepustili. Formálne ich zbavili obvinenia v marci.
Útok na Momiku sa odohral len niekoľko hodín pred rozhodnutím štokholmského súdu, či sú on a spoluobžalovaný Salwan Najem vinní z podnecovania etnickej nenávisti. Po Momikovej vražde súd odložil rozhodnutie o niekoľko dní. Neskôr odsúdil 50-ročného Najema pôvodom z Iraku na štyri mesiace vo väzení za podnecovanie etnickej nenávisti pálením Koránu v roku 2023. V prípade Momiku nebol vynesený žiadny rozsudok.
Pálenie Koránu zhoršilo vzťahy medzi Švédskom a niekoľkými krajinami Blízkeho východu. Irackí demonštranti dvakrát v júli 2023 vtrhli do švédskeho veľvyslanectva v Bagdade a pri druhom pokuse v areáli založili požiare. V auguste 2023 švédska spravodajská služba Sapo zvýšila úroveň hrozby na štvrtý z piatich stupňov.
