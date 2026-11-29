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Švédska Strana stredu otvorila cestu k návratu premiéra Kristerssona
Švédsky parlament bude v pondelok hlasovať o potvrdení Kristerssona ako premiéra v snahe ukončiť viac ako dvojmesačnú patovú situáciu po septembrových voľbách.
Autor TASR,aktualizované
Štokholm 29. novembra (TASR) – Švédska Strana stredu v nedeľu oznámila, že súhlasila so vstupom do plánovanej menšinovej koaličnej vlády. Líder Umiernenej strany Ulf Kristersson tak bude mať pravdepodobne dostatočnú podporu na to, aby zostal premiérom na druhé funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Švédsky parlament bude v pondelok hlasovať o potvrdení Kristerssona ako premiéra v snahe ukončiť viac ako dvojmesačnú patovú situáciu po septembrových voľbách.
„Zajtra by parlament mohol schváliť stredopravú koaličnú vládu, vládu spolupráce, ktorá by bola dobrá pre Švédsko v čase neistoty. Teším sa na toto hlasovanie s veľkou pokorou,“ napísal Kristersson vo vyjadrení pre Reuters.
Hlasovanie však zrejme neukončí búrlivé obdobie vo švédskej politike. Štyri opozičné strany vedené sociálnymi demokratmi získali vo voľbách väčšinu, no nedokázali sa dohodnúť na spoločnom vládnutí a očakáva sa preto, že ich vzájomné obviňovanie sa z neúspechu pretrvá najbližšie roky.
„Sme pripravení zájsť ďaleko, aby sa (predsedníčka sociálnych demokratov) Magdalena Anderssonová stala premiérkou, no Ľavicová strana uprednostnila vlastné potreby pred potrebami krajiny,“ uviedla predsedníčka Strany stredu Elisabeth Thandová Ringqvistová na tlačovej konferencii. „Teraz môže Švédsko konečne dostať vládu,“ doplnila.
Strana stredu presadzovala stredoľavú vládu, aby sa dosiahlo, že krajne pravicová strana Švédski demokrati nebude mať politický vplyv. Nemohla však akceptovať požiadavky Ľavicovej strany na získanie postov v kabinete, priblížil Reuters.
Kristerssonova štvorstranná koalícia nebude zahŕňať Švédskych demokratov, bude však stále potrebovať ich podporu na prijímanie zákonov vrátane rozpočtu.
Niektorí poslanci Strany stredu uviedli, že v pondelok budú hlasovať proti Kristerssonovi, aj keď to pravdepodobne nebude stačiť na to, aby sa nestal premiérom. V tom by mu mohlo zabrániť len hlasovanie väčšiny poslancov proti nemu. Na jeho potvrdenie vo funkcii stačí, ak sa zdržia hlasovania alebo ho podporia len traja z 25 poslancov Strany stredu.
Švédsky parlament bude v pondelok hlasovať o potvrdení Kristerssona ako premiéra v snahe ukončiť viac ako dvojmesačnú patovú situáciu po septembrových voľbách.
„Zajtra by parlament mohol schváliť stredopravú koaličnú vládu, vládu spolupráce, ktorá by bola dobrá pre Švédsko v čase neistoty. Teším sa na toto hlasovanie s veľkou pokorou,“ napísal Kristersson vo vyjadrení pre Reuters.
Hlasovanie však zrejme neukončí búrlivé obdobie vo švédskej politike. Štyri opozičné strany vedené sociálnymi demokratmi získali vo voľbách väčšinu, no nedokázali sa dohodnúť na spoločnom vládnutí a očakáva sa preto, že ich vzájomné obviňovanie sa z neúspechu pretrvá najbližšie roky.
„Sme pripravení zájsť ďaleko, aby sa (predsedníčka sociálnych demokratov) Magdalena Anderssonová stala premiérkou, no Ľavicová strana uprednostnila vlastné potreby pred potrebami krajiny,“ uviedla predsedníčka Strany stredu Elisabeth Thandová Ringqvistová na tlačovej konferencii. „Teraz môže Švédsko konečne dostať vládu,“ doplnila.
Strana stredu presadzovala stredoľavú vládu, aby sa dosiahlo, že krajne pravicová strana Švédski demokrati nebude mať politický vplyv. Nemohla však akceptovať požiadavky Ľavicovej strany na získanie postov v kabinete, priblížil Reuters.
Kristerssonova štvorstranná koalícia nebude zahŕňať Švédskych demokratov, bude však stále potrebovať ich podporu na prijímanie zákonov vrátane rozpočtu.
Niektorí poslanci Strany stredu uviedli, že v pondelok budú hlasovať proti Kristerssonovi, aj keď to pravdepodobne nebude stačiť na to, aby sa nestal premiérom. V tom by mu mohlo zabrániť len hlasovanie väčšiny poslancov proti nemu. Na jeho potvrdenie vo funkcii stačí, ak sa zdržia hlasovania alebo ho podporia len traja z 25 poslancov Strany stredu.