Švédska stráž zadržala nákladnú loď za vysypanie odpadu do mora
Autor TASR
Ystad 12. apríla (TASR) — Švédska pobrežná stráž na žiadosť prokuratúry zadržala v nedeľu v Baltskom mori pri južnom pobreží Švédska nákladnú loď pre podozrenie z porušenia zákonov o ochrane životného prostredia. Informovala o tom agentúra DPA.
Loď Hui Yuan plaviaca sa pod panamskou vlajkou údajne vysypala do mora neďaleko prístavného mesta Ystad zvyšky po preprave uhlia. Posádka lietadla pobrežnej stráže zaznamenala túto činnosť porušujúcu švédske zákony v sobotu počas hliadkovacieho letu. Členovia pobrežnej stráže vstúpili na palubu lode v nedeľu ráno.
Plavidlo dlhé 225 metrov smerovalo z Ruska do prístavu v meste Las Palmas na Kanárskych ostrovoch. Popoludní pobrežná stráž oznámila, že kapitán priznal porušenie predpisov a zložil kauciu. Loď následne dostala povolenie pokračovať v plavbe.
Ide o druhý podobný incident v tomto mesiaci a štvrtý od marca. Dve zadržané plavidlá stále kotvia pri južnom pobreží Švédska.
V piatok 3. apríla zadržala švédska pobrežná stráž pre podozrenie z úniku ropy ruský tanker Flora 1, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname EÚ. Neskôr bol však pre nedostatok dôkazov prepustený.
