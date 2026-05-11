Švédska tajná služba podozrieva dve osoby z vývozu výrobkov do Ruska
Autor TASR
Štokholm 11. mája (TASR) - Švédska spravodajská služba v pondelok oznámila, že zadržala dve osoby podozrivé z obchádzania sankcií a vývozu produktov do Ruska. Médiá uvádzajú, že predmety boli určené na armádne účely. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Švédska bezpečnostná služba (SÄPO) vo vyhlásení uviedla, že osoby zadržala už minulý týždeň a odvtedy sa nachádzajú vo väzbe. Okrem toho prehľadala viaceré budovy na západe a juhu Švédska. „Bezpečnostná služba podnikla niekoľko operácií a prehliadok domov. V súčasnosti prebieha rozsiahle vyšetrovanie,“ uviedla SÄPO.
Podľa súdnych dokumentov, do ktorých nahliadla agentúra AFP, sú osoby podozrivé zo „závažného porušenia sankcií“ v období od júna 2025 do mája 2026. Verejnoprávna televízia SVT informovala, že podozrenia sa konkrétnejšie týkali „priemyselných výrobkov“, ktorých konečným užívateľom bol podľa všetkého „ruský vojensko-priemyselný komplex“.
„Tento typ trestnej činnosti sa často skladá z viacerých fáz a zahŕňa niekoľko sprostredkovateľov. Dôvodom je, že zapojené osoby sa snažia skryť svoju účasť a znížiť pravdepodobnosť, že ich vystopujú,“ uviedol zástupca riaditeľa operatívy SÄPO Christoffer Wedelin.
Prokurátor Carl Mellberg minulý týždeň v samostatnom vyhlásení uviedol, že obvinenia sa musia vzniesť do 5. júna. SÄPO vo svojom vyhlásení poznamenalo, že švédska legislatíva sa sprísnila v snahe bojovať s „pokusmi, napomáhaním a podnecovaním či porušovaním sankcií“, ktoré Švédsko uvalilo na Rusko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.
