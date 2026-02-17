< sekcia Zahraničie
Švédska tajná služba: Rusko stupňuje hybridné hrozby v okolí krajiny
Bezpečnostná situácia vo Švédsku sa podľa šéfa MUST naďalej zhoršuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch.
Autor TASR
Štokholm 17. februára (TASR) - Rusko zintenzívnilo svoje hybridné hrozby a zdá sa, že je ochotné podstúpiť väčšie riziko v oblastiach okolo Švédska, uviedol v utorok šéf švédskej vojenskej tajnej služby (MUST) Thomas Nilsson. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rusko v určitých prípadoch zintenzívnilo svoje operácie a zvýšilo prítomnosť - a možno aj ochotu podstupovať väčšie riziko - v našom okolí,“ povedal pre agentúru AFP Nilsson. Podľa neho v tom bude Moskva pokračovať aj naďalej bez ohľadu na to, či vo vojne na Ukrajine uspeje alebo nie. Víťazstvo i prehra by mohli viesť k zintenzívneniu operácií, skonštatoval po tom, čo tajná služba predstavila svoju výročnú správu o hrozbách.
Bezpečnostná situácia vo Švédsku sa podľa šéfa MUST naďalej zhoršuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch. Rusko je hlavnou „vojenskou hrozbou pre Švédsko a NATO“, uvádza sa v správe, ktorá varuje aj pred potenciálnym nárastom tejto hrozby. „Rusko posilňuje svoje zdroje v regióne Baltského mora, ktorý je preň strategicky veľmi dôležitý, a to z ekonomického aj z vojenského hľadiska,“ uvádza tajná služba.
MUST uviedol, že toto posilňovanie Ruska sa „už začalo“, no dodal, že „tempo ovplyvní“ priebeh vojny na Ukrajine, stav ruskej ekonomiky a vzťahy krajiny s Čínou.
