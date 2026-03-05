< sekcia Zahraničie
Švédska tajná služba varuje pred následkami vojny na Blízkom východe
Autor TASR
Štokholm 5. marca (TASR) - Švédska tajná služba vo štvrtok upozornila na zvýšené hrozby pre americké a izraelské záujmy, ako aj pre iránskych disidentov v krajine v súvislosti s vojnou na Blízkom východe, ktorá by mohla mať podľa nej „značný vplyv“ aj na európsku bezpečnosť celkovo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bezpečnosťou Švédska otriasla už aj ruská invázia na Ukrajinu, a v súčasnosti sa ešte zhoršila po tom, ako americko-izraelské útoky na Irán v sobotu rozpútali novú vojnu, uviedol Fredrik Hallström, veliteľ operácií Švédskej bezpečnostnej služby (SÄPO).
„Hrozba sa zvýšila predovšetkým voči americkým, židovským a izraelským záujmom alebo opozičným osobnostiam, a nie voči Švédsku ako národu či krajine,“ povedal Hallström pre AFP.
„Hovorím o opozičných osobnostiach s takým vplyvom, že by mohli byť vnímané ako vážna hrozba pre iránsky režim, alebo ňou v skutočnosti byť,“ dodal s tým, že vojna na Blízkom východe by mohla mať „značný vplyv“ na európsku bezpečnosť.
Švédska polícia prijala opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v okolí potenciálnych cieľov, akými sú napríklad ambasády, uviedol ďalej Hallström. SÄPO už predtým označila Irán, Čínu a Rusko za hlavné hrozby pre krajinu. Irán obvinila najmä z náboru členov švédskych zločineckých gangov na páchanie „násilných činov“ proti izraelským a iným záujmom vo Švédsku. Teherán tieto tvrdenia poprel.
Medzi ďalšie riziká podľa SÄPO patria zvýšené spravodajské aktivity vo Švédsku, sledovanie a akcie zamerané na iránskych disidentov v exile, ako aj získavanie vybavenia, výsledkov výskumu a poznatkov, ktoré by mohli prispieť k vývoju jadrových zbraní. „Vieme, že Irán používa kybernetické útoky a hackuje telefóny a počítače, aby monitoroval ostatných,“ upozornil Hallström.
