Švédska tajná služba varuje pred rastúcou hrozbou zo strany Ruska

Štokholm 20. februára (TASR) - Rusko predstavuje zjavnú vojenskú hrozbu pre bezprostredné okolie Švédska, ruské sily sú však momentálne vyťažené bojom na Ukrajine. Uviedla to v pondelok švédska vojenská tajná služba (MUST), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Európsky bezpečnostný poriadok, ako ho poznáme, prestal existovať... a tým sa zvýšili aj riziká pre švédsku bezpečnosť," povedala na tlačovej konferencii šéfka MUST-u Lena Hallinová.



Rusko podľa jej očakávaní posilní svoju vojenskú prítomnosť v bezprostrednej blízkosti Švédska, keď to bude možné, a to v reakcii na žiadosti Švédska a Fínska o vstup do NATO.



Vojenská tajná služba podľa Hallinovej usúdila, že Rusko sa chce momentálne vyhnúť tomu, aby súčasné napätie prerástlo do ozbrojeného konfliktu s NATO.



"Existuje ale značná neistota, najmä ohľadne toho, či je ruské vedenie ochotné podstupovať veľké riziká," dodala šéfka rozviedky. Aktuálna vysoká úroveň napätia podľa jej slov zvyšuje nebezpečenstvo toho, že nejaká náhoda či nesprávne rozhodnutie povedie k vypuknutiu konfliktu.



MUST v rámci svojej výročnej analýzy v pondelok konštatovala, že severské krajiny aj celá Európa čelia v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu "najvážnejšej" bezpečnostnej hrozbe od čias studenej vojny.



Podľa švédskej vojenskej rozviedky je však Švédsko po podaní žiadosti o vstup do NATO bezpečnejšie než predtým. Štokholm totiž dostal bilaterálne bezpečnostné záruky od viacerých krajín NATO aj na obdobie, kým na prijatie do Aliancie ešte len čaká.



MUST sa za týchto okolností domnieva, že bude silnieť hrozba, ktorú budú pre Švédsko predstavovať spravodajské operácie iných krajín vrátane kybernetických útokov.



Z vykonávania takýchto operácií voči Švédsku MUST obvinila okrem Ruska aj Čínu. Obe tieto krajiny majú podľa jej slov "schopnosť vykonávať komplexné operácie s cieľom ovplyvniť švédske politické a ekonomické rozhodnutia".