Švédska vláda chce od roku 2025 zaviesť anonymné svedectvá

Štokholm 27. septembra (TASR) - Švédska vláda v piatok vyslovila zámer pokračovať v predkladaní kontroverzného návrhu zákona, ktorý by umožnil využívanie anonymných svedkov pri vyšetrovaní a v súdnych sieňach. Tento zákon je podľa Štokholmu potrebný na prelomenie "kultúry mlčania" v súvislosti s násilím gangov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Švédsko sa v posledných rokoch usiluje o potlačenie prudkého nárastu násilia. Zločinecké gangy v krajine bojujú o kontrolu nad trhmi s narkotikami a každý týždeň dochádza k bombovým útokom aj streľbe.



Minulý rok zaznamenala polícia 363 prípadov streľby s 53 obeťami na životoch a 149 bombových útokov, pričom väčšina z nich bola dôsledkom násilia gangov.



Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer tvrdí, že gangy sa vyhrážajú svedkom a umlčiavajú ich, čo znamená, že mnohé trestné vyšetrovania týkajúce sa zločineckých sietí je náročné vyriešiť. Vyzval preto na posilnenie ochrany svedkov.



Na to, aby bolo možné vypočutie anonymného svedectva, bude musieť podľa švédskej vlády existovať "hmatateľné riziko", že daný svedok alebo jeho príbuzní by sa mohli stať obeťou závažného trestného činu.



Hypotetický trestný čin, ku ktorému sa vyjadruje svedectvo, by musel byť zároveň trestaný najmenej dvomi rokmi odňatia slobody. Pridelenie anonymity svedkovi sa musí zvážiť aj so zreteľom na možnosti obvineného pripraviť si právnu obhajobu.



Takýto návrh zákona prisľúbil konzervatívny premiér Ulf Kristersson, keď sa v roku 2022 dostal k moci s menšinovou koaličnou vládou, ktorú podporujú antiimigrační švédski demokrati. Kristersson sľuboval, že tvrdo zasiahne proti prisťahovalectvu a kriminalite.



Návrh si však vyslúžil kritiku aj zo strany švédskej Rady pre legislatívu, ktorá skúma návrhy zákonov, ktoré chce vláda predložiť parlamentu. Rada ešte v máji odporučila návrh zamietnuť a tvrdila, že prínos systému anonymného svedectva by bol pravdepodobne "veľmi obmedzený".



Minister spravodlivosti na tlačovej konferencii povedal, že najnovší návrh bol upravený, aby reagoval na niektoré z obáv a výhrad vyslovených radou. Vláda chce, aby nový zákon nadobudol účinnosť začiatkom budúceho roka.