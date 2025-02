Švédska vláda chce po masovej streľbe sprísniť legislatívu o zbraniach

Štokholm 7. februára (TASR) - Švédska vláda plánuje zákonom zmeniť legislatívu o zbraniach a obmedziť prístup k poloautomatickým zbraniam. Oznámila to v piatok v reakcii na masovú streľbu vo vzdelávacom centre pre dospelých v meste Örebro, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Existujú určité typy zbraní, ktoré sú také nebezpečné, že by mali byť len výnimočne držané na civilné účely," uviedla vláda vo vyhlásení s tým, že návrh počíta s obmedzením prístupu k týmto zbraniam. So zmenou údajne súhlasia aj strana Švédski demokrati, ktorá v parlamente podporuje menšinovú vládu.



Najsmrteľnejšia masová streľba v histórii krajiny sa odohrala v utorok v centre vzdelávania dospelých Campus Risbergska. Pri incidente prišlo o život jedenásť ľudí vrátane útočníka.



Polícia vo štvrtok informovala, že muž strieľal zo zbrane podobnej puške. Jeho mŕtve telo našli v budove centra a vedľa sa nachádzalo veľké množstvo nepoužitej munície. Potvrdila informácie, že mal zbrojný preukaz a povolenie na štyri zbrane. Tri sa našli vedľa jeho tela.



Polícia nešpecifikovala presné typy nájdených zbraní. Vláda však vo vyhlásení uviedla, že chce obmedziť najmä prístup k poloautomatickým zbraniam, ako je napríklad AR-15.