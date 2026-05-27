Švédska vláda odmietla návrhy komisie na zvýšenie daní z palív
Švédsko si ako cieľ stanovilo znížiť emisie CO2 z dopravy o 70 percent do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2045.
Autor TASR
Štokholm 27. mája (TASR) - Švédska vláda v stredu odmietla odporúčania vládnej komisie, ktoré sa týkajú spôsobov postupného vyraďovania fosílnych palív. Návrhy, ktorých cieľom bolo splniť klimatické ciele krajiny do roku 2030, zahŕňali aj zvýšenie daní z benzínu a nafty, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Expertnú správu s cieľom nájsť riešenia na zníženie spotreby fosílnych palív, najmä v sektore cestnej dopravy, si v roku 2024 objednala pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, podporovaná pravicovou protiimigračnou stranou Švédski demokrati (SD).
Odborná komisia v stredu prezentovala svoj návrh na zvýšenie požadovaného podielu biopalív alebo nízkouhlíkových alternatív, ktoré musia dodávatelia benzínu primiešavať do svojich produktov. Navrhla aj zvýšenie daní z benzínu a nafty. Toto opatrenie komisia označila za nástroj, ktorý má spotrebiteľov povzbudiť k prechodu na elektrické vozidlá. Komisia tiež prišla s návrhom zvýšiť dotácie na elektromobily a znížiť dane z elektriny pre domácnosti.
Tieto návrhy odborníkov sú však v rozpore s politikou, ktorú vláda presadzuje od svojho nástupu k moci v roku 2022, a to najmä s jej plánom na zníženie daní z benzínu a zmenšenie povinného podielu biopalív v pohonných látkach.
Odmietavý postoj vlády k správe odborníkov ministerka financií Elisabeth Svantessonová zdôvodnila tým, že expertná komisia bola zriadená pred dvomi rokmi, teda ešte predtým, ako sa funkcie prezidenta USA ujal Donald Trump a pred vojnou v Iráne. „V tejto situácii sú ceny benzínu také vysoké, že sťažujú ľuďom život. Bolo by zlým nápadom“ ich ďalej zvyšovať, povedala ministerka pre verejnoprávnu televíziu SVT.
V reakcii na energetickú krízu švédska vláda nedávno dočasne znížila dane z benzínu.
Správa expertnej komisie prišla necelého polroka pred parlamentnými voľbami, ktoré sa vo Švédsku uskutočnia 13. septembra.
