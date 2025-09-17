< sekcia Zahraničie
Švédska vláda zavedie zákaz mobilných telefónov v školách
Vládny návrh rozpočtu predložia parlamentu na budúci týždeň.
Autor TASR
Štokholm 17. septembra (TASR) - Vo švédskych školách bude od budúceho školského roka platiť zákaz mobilných telefónov. Školy budú žiakom vyzbierané mobily vracať až po skončení všetkých školských aktivít. Tento krok v utorok oznámila švédska vláda, informuje TASR podľa denníka The Guardian.
Nové pravidlo sa bude týkať žiakov vo veku od siedmich do šestnástich rokov. Vláda tiež navrhuje zmeny učebných osnov, systému hodnotenia a odbornej prípravy učiteľov.
„To, čo dnes predstavujeme, je historická investícia do rozpočtu do škôl a najväčší reformný program za viac ako 30 rokov,“ povedala ministerka školstva a integrácie Simona Mohamssonová.
Vládny návrh rozpočtu predložia parlamentu na budúci týždeň. Na zavedenie zákazu telefónov v školách vyčleňuje 95 miliónov švédskych korún (8,69 milióna eur) pre rok 2026 a 100 miliónov korún (9,15 milióna eur) na nasledujúci rok, informoval The Guardian.
Väčšina škôl vo Švédsku už teraz mobilné telefóny berie žiakom na začiatku školského dňa. Študenti tento zákaz obchádzajú napríklad odovzdaním falošného telefónu alebo výhovorkou, že si ho zabudli alebo je pokazený.
„Toto by sa malo vzťahovať na každého vo všetkých švédskych triedach. Vzťahuje sa to na každého mladého človeka vo Švédsku a nie je to dobrovoľné,“ povedala o zákaze Mohamssonová, ktorá vedie koaličných Liberálov.
V Holandsku od januára 2024 platí národné usmernenie odporúčajúce zákaz smartfónov v triedach. Podľa prieskumu to zlepšilo vzdelávací proces. Prevažná väčšina (75 percent) stredných škôl v ňom uviedla, že deti sa ľahšie sústreďujú, a 28 percent konštatovalo, že sa zlepšili ich výsledky. Telefóny sa môžu používať len ako učebná pomôcka alebo v prípade, ak sú žiaci na mobily a ich aplikácie odkázaní zo zdravotných dôvodov.
Dánsko začiatkom tohto roka oznámilo, že zakáže mobilné telefóny v školách a mimoškolských krúžkoch na základe odporúčania vládnej komisie. Nórsko minulý rok oznámilo sprísnenie minimálneho veku 15 rokov na používanie sociálnych médií.
V septembri sprísnilo zákaz mobilných telefónov na základných školách aj Francúzsko. Nový zákon o zákaze mobilov schválila aj Južná Kórea s účinnosťou od marca 2026.
