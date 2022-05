Švédska vládnuca strana podporila podanie žiadosti o vstup do NATO

Štokholm 15. mája (TASR) - Švédski vládnuci sociálni demokrati premiérky Magdaleny Anderssonovej v nedeľu oznámili, že podporujú podanie žiadosti o vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podanie takejto žiadosti schválilo v nedeľu vedenie Švédskej sociálno-demokratickej strany robotníckej (SAP), ktorej predsedníčkou je premiérka Anderssonová.



Sociálni demokrati však vo svojom vyhlásení zároveň zdôraznili, že sú proti tomu, aby sa na území Švédska umiestňovali jadrové zbrane alebo zriaďovali stále vojenské základne.



Švédsko, podobne ako susedné Fínsko, začalo vážne uvažovať o opustení tradičnej neutrality a vstupe do NATO v reakcii na vojenskú agresiu Kremľa voči Ukrajine. Obe krajiny začali mať v tejto situácii obavy o svoju bezpečnosť. Rusko vnímalo tieto úvahy s veľkou nevôľou.



Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová už v nedeľu napoludnie oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO.



Švédski sociálni demokrati sa pred ruskou inváziou na Ukrajinu celé desaťročia vyslovovali proti členstvu v NATO a vyzdvihovali výhody švédskej vojenskej neutrality. Naposledy túto svoju pozíciu potvrdili na svojom zjazde vlani v novembri.



Zmena ich postoja, ktorá odráža zmenu nálad švédskej spoločnosti, znamená, že za podaním žiadosti o vstup do NATO stojí pevná parlamentná väčšina. Z radov sociálnych demokratov sa síce v posledných týždňoch ozývali aj hlasy proti takémuto kroku, ale všeobecne sa očakávalo jeho schválenie.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg opakovane avizoval, že Fínsko aj Švédsko budú v Aliancii privítané "s otvorenou náručou", ak sa o členstvo v nej obe rozhodnú požiadať. Rozšírenie však musia jednomyseľne schváliť všetky členské krajiny vrátane Turecka, ktoré má k vstupu Švédska a Fínska do NATO výhrady pre údajnú podporu tureckých a kurdských teroristických skupín. Podľa Stoltenberga však Ankara nebude vstup oboch krajín do NATO blokovať.