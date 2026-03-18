Švédske média: Najväčšími hrozbami pre Švédsko sú Rusko, Čína a Irán
Autor TASR
Štokholm 18. marca (TASR) - Rusko, Čína a Irán predstavujú najväčšie hrozby pre Švédsko, uviedla v stredu švédska spravodajská služba SAPO (Säkerhetspolisen) vo svojej výročnej správe. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
SAPO v posledných rokoch varovala pred narastajúcimi hrozbami predovšetkým zo strany Moskvy. Rusko je podľa agentúry čoraz náchylnejšie na riskantné kroky s cieľom podporiť svoju vojnu na Ukrajine, a to aj prostredníctvom destabilizujúcich hybridných útokov v celej Európe.
Irán je taktiež už dlho označovaný za vážnu hrozbu pre Štokholm. Tamojšie úrady zaznamenali, ako iránske štátne subjekty využívajú zločinecké siete vo Švédsku na páchanie násilných činov.
„Americko-izraelská vojenská operácia proti Iránu a protiopatrenia vykonané Iránom zvýšili hrozbu voči americkým, izraelským a židovským cieľom vo Švédsku,“ uviedla v správe šéfka SAPO Charlotte von Essenová.
