Švédske mesto chce zmariť oslavy Valpurginej noci slepačím trusom

Štokholm 30. apríla (TASR) – Švédske univerzitné mesto Lund plánuje vo svojom centrálnom parku rozmetať hnojivo na báze trusu sliepok a menších zvierat, aby tak zmarilo zhromažďovanie ľudí, ktorí by v noci na piatok chceli sláviť tradičný jarný sviatok - Valpurginu noc. Informovala o tom britská spravodajská stanica BBC.



Valpurgina noc je v Škandinávii veľmi obľúbený sviatok známy ešte z pohanských čias, ktorý symbolizuje koniec zimy. Švédi sa v túto noc zvyknú schádzať v parkoch a záhradách a piknikovať a večer v tom pokračovať pri horiacich ohňoch.



Predstavitelia mesta Lund v rámci prvých opatrení rozmiestnili pri vstupoch do mestského parku zátarasy, pričom však avizovali, že sú pripravení ísť aj ďalej a rozmetať v areáli tonu slepačieho trusu, čím "zabijú dve muchy jednou ranou": prispejú k údržbe trávnikov a zdržia tých, ktorí sú v pokušení porušovať obmedzenia platné počas epidémie infekčnej choroby COVID-19.



"Hnojivo vyrobené zo slepačieho trusu má veľmi nepríjemný zápach," uviedol pre agentúru AFP Gustav Lundblad, vedúci oddelenia životného prostredia v meste Lund. "Nie je príjemné sedieť pri pive v takom smrade," dodal.



Valpurgina noc v Lunde zvyčajne vyláka do parkov až 30 000 návštevníkov. Ide o spontánne akcie, čo v praxi znemožňuje ich zákaz, dodala spravodajská televízia BFM.



Lund je jedným z najväčších univerzitných miest vo Švédsku a väčšina z jeho 125 000 obyvateľov sú študenti.