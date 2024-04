Švédske mesto Malmö počas Eurovízie posilní bezpečnostné opatrenia

Malmö 17. apríla (TASR) - Švédske mesto Malmö posilní svoju bezpečnosť počas konania tohtoročnej pesničkovej súťaži Eurovízia, ktorá tam bude prebiehať 7. až 11. mája. Oznámili to v stredu tamojšie úrady, pričom prisľúbili "viditeľné" opatrenia vrátane policajtov so samopalmi, posilnených kolegami z Dánska a Nórska v okolí miesta konania súťaže. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Aktuálny ročník Eurovízie sprevádzajú kontroverzie, nakoľko zaznievajú hlasy proti účasti Izraela, ktorý už siedmy mesiac vedie vojnu proti militantnému palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



AFP pripomína, že veľká časť švédskej populácie má palestínsky pôvod. Viaceré organizácie už požiadali o povolenie demonštrovať proti účasti Izraela na tejto pesničkovej súťaži, ktorú organizuje Európska vysielacia únia (EBU) spolu so švédskou verejnoprávnou televíziou SVT. Situácia je však podľa miestnych úradov pod kontrolou.



"Na rôznych podujatiach spojených s Eurovíziou budú jasne viditeľné bezpečnostné opatrenia," povedal na tlačovej konferencii šéf úradu verejnej bezpečnosti tohto tretieho najavšieho švédskeho mesta Per-Erik Ebbestahl. Podľa jeho slov sa posilnia bezpečnostné kontroly, najmä pri vstupoch na rôzne miesta, kde bude väčšinou zakázané nosiť so sebou tašky.



Policajné hliadky budú posilnené, aj kolegami z Nórska a Dánska, pričom budú ozbrojení ťažšími zbraňami než zvyčajne, vrátane samopalov. Očakáva sa, že počas týždňa, keď sa bude konať Eurovízia, zavíta do Malmö vyše 100.000 návštevníkov.



Eurovízia sa vo Švédsku teší veľkej popularite, pričom aktuálny ročník je už siedmym, ktorý táto severská krajina usporadúva. Vlaňajšou víťazkou sa totiž stala švédska speváčka Loreen, takže sa v súlade s pravidlami podujatie tento rok koná v jej vlasti. Vlani sa Eurovízia konala v Británii, ktorá ju hostila namiesto vojnou zničenej Ukrajiny, odkiaľ boli predošlí víťazi.