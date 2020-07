Švédske mesto spustilo aplikáciu, ktorá má zabrániť preplneniu pláží

Štokholm 9. júla (TASR) - Švédske mesto Helsingborg spustilo vo štvrtok v smartfónoch aplikáciu v štýle "honba za pokladom", ktorá má zabrániť návalu ľudí na turistických plážach, a preto ponúka menej známe miesta.



Helsingborg, strategicky umiestnený v najužšom úseku prielivu Öresund a oproti dánskemu mestu Helsingör, je historické mesto s pevnosťou a úchvatnými plážami, napísala tlačová agentúra AFP.



Aplikácia nazvaná "Badplatsjakten" (Honba za miestami na plávanie) povzbudzuje vyznávačov vody a slnka, aby objavovali v okolí iné miestečka na slnenie a vyhli sa tak tlačenici na plážach v tých najznámejších lokalitách.



"V Helsingborgu máme 23 pláží, ale iba tri či štyri z nich sú populárne a lákajú ľudí," povedala pre AFP riaditeľka mestského plánovania v Helsingborgu Kristina Magnussonová.



"Obávame sa, že v čase pandémie by sa mohol koronavírus viac šíriť, a chceme dostať ľudí aj na zvyšných 20 pláží," dodala.



Na každej pláži je ukrytý štvorčíselný kód, ktorý užívatelia môžu zadať do aplikácie v mobile.



Po získaní kódov z desiatich pláží vyhrajú účastníci plážovú tašku a po získaní 20 kódov sú zaradení do lotérie, v ktorej môžu vyhrať darčekový poukaz v hodnote 250 švédskych korún (24 eur).



"Je to ako hľadanie pokladu," uviedla Magnussonová. "Každý to môže hrať. Dúfam, samozrejme, že sa zapoja rodiny, ale aj starší ľudia."