Švédske noviny: Maďarsko si chce vynútiť úctu gangsterským spôsobom

Budapešť/Štokholm 7. marca (TASR) - V pondelok pricestovala do Štokholmu delegácia maďarského parlamentu, aby rokovala o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. Uviedol to v utorok švédsky denník Aftonbladet, podľa ktorého sa Maďarsko snaží "gangsterským spôsobom" vyžadovať si rešpekt namiesto toho, aby sa usilovalo zaslúžiť si ho. S odvolaním sa na server Index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hostiteľom schôdzky bude predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén, u ktorého hrozí riziko, že sa zachová ako premiér Ulf Kristersson a minister zahraničných vecí Tobias Billström, ktorí urobili hrubé chyby pri rokovaniach s Tureckom. Ich kroky totiž podľa švédskeho denníka priviedli tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana k tomu, aby od Švédska požadoval viac.



Delegácia poslancov maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz vedená bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom má v Štokholme a v Helsinkách v utorok a v stredu riešiť spory so Švédskom a Fínskom pred ratifikáciou vstupu týchto krajín do NATO. Na stretnutí sa zúčastnia aj ďalší švédski poslanci. Zo Štokholmu delegácia odcestuje priamo do Helsínk.



Maďarsko už vyše pol roka odkladá z rôznych dôvodov ratifikáciu rozšírenia NATO. Premiér Viktor Orbán 25. februára podotkol, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch krajín vysielajú parlamentnú delegáciu.



Fidesz a KDNP vydali minulý štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)