Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. august 2026
< sekcia Zahraničie

Švédske stíhačky a vojenská loď pomôžu pri obrane Fínska

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Obe v minulosti neutrálne krajiny sa stali členmi NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a úzko spolupracujú v oblasti obrany.

Autor TASR
Štokholm 28. augusta (TASR) - Švédska armáda sa bude podieľať na monitorovaní a ochrane územia Fínska stíhačkami Gripen a vojenskou korvetou. Misia bude prebiehať najmenej do konca tohto roka, oznámili v piatok fínske ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

„Švédska technika posilňuje najmä vzdušný dohľad, čím sa fínskym obranným silám uvoľňujú vlastné zdroje na odrážanie narušení a incidentov, ak to bude potrebné,“ uviedla fínska armáda vo vyhlásení.

Obe v minulosti neutrálne krajiny sa stali členmi NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a úzko spolupracujú v oblasti obrany. Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov.

„Švédsko reagovalo na žiadosť Fínska o posilnenie jeho protivzdušnej obrany vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu,“ uviedol švédsky minister obrany Pal Jonson pre Reuters. Na základe dohody podľa neho môžu švédske ozbrojené sily v prípade potreby pomôcť Fínsku odraziť narušenia jeho územia.

Švédsko môže okrem stíhačiek a plavidiel vybavených na boj proti bezpilotným lietadlám prispieť aj pozemnými protidronovými systémami, doplnil minister.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Štúdio TASR: Ivan: Rozhovor s Pribinom by som neodmietol

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

Slovan v ligovej fáze na pôde PSG, privíta Inter a opäť aj Stuttgart