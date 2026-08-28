< sekcia Zahraničie
Švédske stíhačky a vojenská loď pomôžu pri obrane Fínska
Obe v minulosti neutrálne krajiny sa stali členmi NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a úzko spolupracujú v oblasti obrany.
Autor TASR
Štokholm 28. augusta (TASR) - Švédska armáda sa bude podieľať na monitorovaní a ochrane územia Fínska stíhačkami Gripen a vojenskou korvetou. Misia bude prebiehať najmenej do konca tohto roka, oznámili v piatok fínske ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Švédska technika posilňuje najmä vzdušný dohľad, čím sa fínskym obranným silám uvoľňujú vlastné zdroje na odrážanie narušení a incidentov, ak to bude potrebné,“ uviedla fínska armáda vo vyhlásení.
Obe v minulosti neutrálne krajiny sa stali členmi NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a úzko spolupracujú v oblasti obrany. Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov.
„Švédsko reagovalo na žiadosť Fínska o posilnenie jeho protivzdušnej obrany vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu,“ uviedol švédsky minister obrany Pal Jonson pre Reuters. Na základe dohody podľa neho môžu švédske ozbrojené sily v prípade potreby pomôcť Fínsku odraziť narušenia jeho územia.
Švédsko môže okrem stíhačiek a plavidiel vybavených na boj proti bezpilotným lietadlám prispieť aj pozemnými protidronovými systémami, doplnil minister.
„Švédska technika posilňuje najmä vzdušný dohľad, čím sa fínskym obranným silám uvoľňujú vlastné zdroje na odrážanie narušení a incidentov, ak to bude potrebné,“ uviedla fínska armáda vo vyhlásení.
Obe v minulosti neutrálne krajiny sa stali členmi NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a úzko spolupracujú v oblasti obrany. Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov.
„Švédsko reagovalo na žiadosť Fínska o posilnenie jeho protivzdušnej obrany vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu,“ uviedol švédsky minister obrany Pal Jonson pre Reuters. Na základe dohody podľa neho môžu švédske ozbrojené sily v prípade potreby pomôcť Fínsku odraziť narušenia jeho územia.
Švédsko môže okrem stíhačiek a plavidiel vybavených na boj proti bezpilotným lietadlám prispieť aj pozemnými protidronovými systémami, doplnil minister.