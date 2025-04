Švédske stíhačky vzlietli k ruskému lietadlu blížiacemu sa k Poľsku

Štokholm 24. apríla (TASR) - Dve švédske stíhačky patriace pod misiu NATO vzlietli vo štvrtok k ruskému prieskumnému lietadlu, ktoré sa ponad Baltské more blížilo k poľskému vzdušnému priestoru. Oznámili to švédske ozbrojené sily, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



„Lietadlo bolo blízko poľského vzdušného priestoru, takže sme vzlietli, aby sme signalizovali našu prítomnosť, vykonali vizuálnu identifikáciu a eskortovali ho z tejto oblasti,“ povedala AFP hovorkyňa švédskych vzdušných síl Therese Akerstedtová.



Švédske stíhačky, ktoré sú dislokované na základni v poľskom Malborku v rámci misie NATO, identifikovali stroj ako ruské prieskumné lietadlo typu Iliušin Il-20. K zásahu došlo podľa vyhlásenia švédskej armády v medzinárodnom vzdušnom priestore.



Nad Baltským morom sa stupňuje napätie od vtedy, ako Rusko vo februári 2022 napadlo susednú Ukrajinu. Práve v dôsledku ruskej invázie vstúpilo do NATO aj zmienené Švédsko - členom tejto obrannej aliancie je od marca 2024.