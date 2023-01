Švédskeho ministra obrany pozvali na návštevu Turecka

Štokholm 19. januára (TASR) - Švédsky minister obrany Pal Jonson vo štvrtok oznámil, že ho turecký kolega pozval do Ankary. Pôjde o prvú návštevu od incidentu, keď v Štokholme pred radnicou zavesili figurínu tureckého prezidenta dolu hlavou. Táto udalosť zvýšila napätie medzi oboma vládami. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



"Prijal som pozvanie od ministra obrany Hulusiho Akara na návštevu Ankary. Dúfam, že ju podniknem koncom budúceho týždňa, a teším sa na ňu," povedal Jonson pre švédsku televíziu SVT.



Turecko odsúdilo rozhodnutie švédskeho prokurátora nevyšetrovať protest s figurínou pred štokholmskou radnicou a označilo to za "absurdné". Ankara po incidente zrušila návštevu predsedu švédskeho parlamentu.



Podľa švédskeho okresného prokurátora Lucasa Erikssona nebol spáchaný žiadny protizákonný čin a preto nezačal vyšetrovanie. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu označil protest za rasistický a za zločin z nenávisti. Podľa švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona to bola "sabotáž" proti snahe Švédska vstúpiť do NATO.



Švédsko potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín, aby sa mohlo do vojenskej aliancie zapojiť. Turecko svoj súhlas doteraz zdržiava a žiada od švédskej vlády, aby zasiahla proti skupinám, ktoré Ankara pokladá za bezpečnostnú hrozbu.



Švédsko a Fínsko sa po invázii Ruska na Ukrajinu vzdali dlhodobej neutrality a vlani v máji požiadali o vstup do NATO.



Turecká vláda vyvíja nátlak na obe krajiny, aby zasiahli proti exilovým Kurdom, ktorých obviňuje z napojenia na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a na skupiny, ktoré pokladá za teroristické. Žiada tiež, aby jej vydali ľudí podozrivých zo spáchania teroristických zločinov. Čavušoglu minulý mesiac povedal, že Švédsko nie je ani "na polceste" v riešení týchto záležitostí.