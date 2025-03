Švédskeho novinára zadržali pri príchode do Turecka

Štokholm/Ankara 28. marca (TASR) - Turecko pri príchode do krajiny zadržalo švédskeho novinára Joakima Medina, ktorý sa chystal spravodajsky pokrývať prebiehajúce protivládne protesty. Oznámilo to v piatok švédske ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Andreas Gustavsson, šéfredaktor denníka Dagens ETC, pre ktorý Medin pracuje, povedal, že novinár mu poslal správu, že ho zobrali na vypočúvanie. „Teraz už prešlo viac ako 24 hodín. Ticho," napísal Gustavsson v článku zverejnenom v piatok. „Joakim by mal byť prepustený. Pretože sloboda tlače je pod útokom,“ dodal šéfredaktor.



„Zadržanie novinárov berieme vždy vážne. Vieme, že švédsky novinár bol zadržaný v súvislosti so svojím vstupom do Turecka,“ uviedla šéfka švédskej diplomacie Maria Malmerová Stenergardová vo vyhlásení na sociálnych sieťach.



Demonštrácie v hlavnom meste Ankara, v Istanbule i ďalších väčších mestách Turecka vypukli 19. marca po zadržaní starostu Istanbulu a predstaviteľa tureckej opozície Ekrema Imamogla, ktorý je zároveň hlavným politickým rivalom súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Napriek zákazu protestov denne v uliciach demonštrujú davy ľudí.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya vo štvrtok oznámil, že pre protesty zadržali už takmer 1900 ľudí. Polícia tvrdí, že pokračuje v domových prehliadkach protestujúcich.



Od zatknutia Imamogla Turecko zasahuje aj proti mediálnemu pokrývaniu demonštrácií. Zadržali tam už viac ako desať novinárov a zaviedli aj desaťdňový zákaz vysielania opozičnej televíznej stanice Sözcü. Vo štvrtok prepustili fotoreportéra AFP Yasina Akgula, ktorého zadržali tento týždeň, keď dokumentoval dianie na protestoch proti perzekúcii istanbulského primátora. Stanica BBC vo štvrtok informovala, že Turecko vyhostilo jej korešpondenta Marka Lowena, ktorého polícia v stredu zadržala v Istanbule. Turecko tvrdí, že novinára vyhostila z dôvodu chýbajúcej akreditácie.



Zväz tureckých novinárov v piatok oznámil, že polícia vykonala razie v domoch dvoch novinárok, ktoré následne zadržala.