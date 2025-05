Švédskeho občana obvinili v prípade jordánskeho upáleného pilota

Štokholm 27. mája (TASR) - Švédskeho občana, ktorý si odpykáva trest za účasť na teroristických útokoch v Paríži (2015) a Bruseli (2016), obvinili v utorok vo Švédsku aj v prípade vraždy jordánskeho pilota. Došlo k nej v Sýrii pred desiatimi rokmi, jordánsky pilot bol upálený zaživa, píše TASR.



Ako informovala agentúra AP, Osama Krayem (32) obvinenia súvisiace s pilotom Muázom Kasásbom v minulosti popieral. Nový súdny proces s Krayemom by sa mal začať 4. júna.



Podľa prokuratúry sa trestné činy, z ktorých je Krayem obvinený, odohrali medzi 24. decembrom 2014 a 3. februárom 2015. Vyšetrovaním sa preukázalo, že ozbrojený a maskovaný Krayem spolu s ďalšími spolupáchateľmi prinútil pilota vstúpiť do kovovej klietky, ktorú následne zapálili a Jordánca tak usmrtili.



Jordánsko potvrdilo Kasásbovu smrť po tom, čo sa na internete objavilo brutálne video, na ktorom ho bojovníci tzv. Islamského štátu (IS) upaľujú zaživa.



Pilot padol do zajatia po tom, čo jeho lietadlo havarovalo pri sýrskom meste Rakka počas bojovej misie proti IS v decembri 2014. Jordánsko sa vtedy snažilo o jeho výmenu za zajatcov.



Krayem, pôvodom zo švédskeho mesta Malmö, odcestoval do Sýrie pravdepodobne v septembri 2014, aby sa tam pridal k IS.



V júni 2022 Krayema vo Francúzsku odsúdili na 30 rokov väzenia za účasť na teroristických útokoch v Paríži, ktoré si vyžiadali 130 obetí, a za plánovanie útoku na letisko v Amsterdame. V roku 2023 bol tiež uznaný za vinného za účasť na teroristických útokoch v Bruseli, kde prišlo o život 32 ľudí.



Kvôli blížiacemu sa procesu v kauze upálenia Kasásbu bol Krayem dočasne prevezený z Francúzska do Švédska.



Francúzske médiá informovali, že Francúzsko v marci súhlasilo s vydaním Krayema Švédsku na deväť mesiacov, aby sa zúčastnil na vyšetrovaní i svojom súdnom procese. Švédsko ho potom má vrátiť do Francúzska, aby mohol pokračovať vo výkone trestu.