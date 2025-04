Švédskemu novinárovi obvinenému v Turecku hrozí 12 rokov vo väzení

Ankara/Štokholm 23. apríla (TASR) - Švédsky novinár Joakim Medin bol po svojom marcovom príchode do Turecka zadržaný a následne obvinený z „urážky prezidenta“ a z trestných činov spojených s terorizmom. Hrozí mu až 12 rokov väzenia, oznámil v stredu jeho zamestnávateľ, švédsky denník Dagens ETC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Súdne pojednávanie v súvislosti s prvým obvinením Medina bude 30. apríla. Pred sudcu v Ankare by sa mal pripojiť prostredníctvom videokonferencie z väznice Silivri. V prípade uznania viny mu podľa denníka hrozí až trojročné väzenie.



Termín súdneho pojednávania pre druhé obvinenie (z terorizmu) zatiaľ nebol stanovený. V tomto prípade mu hrozí až deväť rokov väzenia. Turecké úrady Medina obvinili z členstva v zakázanej Strane kurdských pracujúcich (PKK), čo novinár odmieta.



„Môžem len zopakovať, že je to novinár, ktorý robil novinársku prácu,“ uviedol šéfredaktor Dagens ETC Andreas Gustavsson. „Joakim nie je zločinec, rozhodne nie je nejaký terorista. Myslím si, že on sám sa teší, že jeho prípad bude súdený, jednoducho preto, že je nevinný,“ doplnil.



Medin bol zadržaný krátko po príchode do Turecka, kde mal pokrývať masové protesty, ktoré vypukli po zadržaní starostu Istanbulu a predstaviteľa opozície Ekrema Imamogla – hlavného politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Zadržanie novinára a charakter obvinení vyvolali obavy o slobodu médií a stav právneho štátu v Turecku, ktoré dlhodobo kritizujú medzinárodné ľudskoprávne organizácie.