Švédski bratia iránskeho pôvodu boli odsúdení za špionáž pre Rusko

Kodaň 19. januára (TASR) - Dvoch švédskych občanov - bratov iránskeho pôvodu - odsúdili vo Švédsku na dlhé tresty odňatia slobody za desať rokov trvajúcu špionáž pre Rusko a jeho vojenskú spravodajskú službu GRU.



Starší z dvojice bratov bol vo štvrtok odsúdený na doživotie, mladší dostal od súdu v Štokholme trest odňatia slobody na deväť rokov a desať mesiacov.



Agentúra AP, ktorá o tom informovala, dodala, že doživotný trest vo Švédsku vo všeobecnosti znamená minimálne 20 až 25 rokov väzenia.



Takmer celý súdny proces sa konal za zatvorenými dverami a väčšina informácií z predbežného vyšetrovania je tajná.



Starší z bratov, 42-ročný Peyman Kia, v rokoch 2014 až 2015 pracoval pre švédsku domácu spravodajskú službu, ale aj pre švédske ozbrojené sily.



Švédska prokuratúra tvrdí, že údaje, ktoré boli poskytnuté Rusku, pochádzajú od viacerých orgánov v rámci švédskej bezpečnostnej a spravodajskej služby, známej pod skratkou SÄPO.



Peyman Kia údajne pracoval pre agentúru zahraničného obranného spravodajstva ozbrojených síl, ktorá je vo Švédsku známa pod skratkou MUST. Podľa švédskych médií pracoval v utajenej jednotke tejto agentúry, ktorá sa zaoberala švédskymi špiónmi v zahraničí.



Podľa obžaloby, ktorú získala agentúra Associated Press, mladší z dvojice bratov, 35-ročný Payam Kia, pomáhal svojmu bratovi a "demontoval a rozbil pevný disk, ktorý sa neskôr našiel v odpadkovom koši", keď bol jeho brat zatknutý.



Obžaloba na súde tvrdia, že spolupráca dvojice bratov s Ruskom trvala od 28. septembra 2011 do 20. septembra 2021.



Peyman Kia bol zatknutý v septembri 2021. Jeho brat v novembri 2021. Obaja na súde popreli akúkoľvek vinu.



Táto kauza sa považuje za jeden z najškodlivejších prípadov špionáže v histórii Švédska, pretože muži zostavili zoznam všetkých zamestnancov v rámci SÄPO.



Jeden z najväčších švédskych špionážnych škandálov sa odohral počas studenej vojny, keď Stig Bergling, príslušník švédskej tajnej služby, ktorý pracoval pre SÄPO aj pre ozbrojené sily, predával informácie Sovietskemu zväzu.



Bergling bol v roku 1979 odsúdený na doživotie. Z výkonu trestu ušiel a v roku 1994 sa dobrovoľne vrátil do Švédska. Zomrel vo svojej rodnej krajine v januári roku 2015.