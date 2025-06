Švédski demokrati oľutovali svoje väzby na nacizmus

Štokholm 26. júna (TASR) - Švédski demokrati (SD) sa vo štvrtok ospravedlnili za svoje minulé väzby na nacizmus a antisemitizmus. Podľa záverov štúdie objednanej SD boli tieto myšlienky bežné na straníckych podujatiach aj v propagačných materiáloch v 80. a 90. rokoch minulého storočia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„To, že v histórii našej strany boli jasné prejavy antisemitizmu a podpory národnosocialistických myšlienok, považujem za nechutné a odsúdeniahodné,“ povedal na tlačovej konferencii poslanec za SD Mattias Karlsson, často označovaný za hlavného ideológa strany.



Vypracovaním štúdie sa Švédski demokrati podľa Reuters snažia priznať a prekonať svoju minulosť, ktorá im dlho bránila v spolupráci s ostatnými hlavnými politickými stranami vo svojej krajine, kde sa na budúci rok budú konať parlamentné voľby.



„Chcel by som zopakovať ospravedlnenie strany, predovšetkým švédskym občanom židovského pôvodu, ktorí z oprávnených dôvodov mohli mať silný pocit neistoty a strachu,“ povedal Karlsson.



Historik Tony Gustafsson, ktorého si strana najala na napísanie štúdie, uviedol, že SD vzišli v 80. rokoch z neonacistických organizácií a združení zástancov nadvlády bielej rasy. Strana s nimi spolupracovala aj v nasledujúcom desaťročí, pričom ich zrejme využívala napríklad na pomoc pri distribúcii volebných tlačovín, doplnil Gustafsson.



Podľa historika existujú aj silné náznaky, že jedna z týchto skupín, zvaná „Biely árijský odpor“, pôsobila ako ochranka na straníckych zhromaždeniach.



Jasné spojenie SD s nacizmom bolo zrejmé až do roku 1995, keď do strany vstúpil jej súčasný predseda Jimmie Akesson. Potom sa SD od týchto väzieb začali dištancovať, dodal Gustafsson.



SD sa týmto ospravedlnením usilujú prezentovať voličom pred budúcoročnými voľbami ako umiernenejšia a etablovanejšia politická strana, píše agentúra Reuters. Podľa Reuters totiž dúfajú, že sa stanú súčasťou budúcej koaličnej vlády.



Krajne pravicoví a protiimigrační Švédski demokrati sa prvýkrát dostali do parlamentu v roku 2010. V súčasnosti ako druhá najsilnejšia parlamentná strana podporujú vládnu koalíciu, hoci v kabinete nemajú priame zastúpenie.