Švédski politici vyzývajú na jednotu a pomoc obetiam streľby v Örebre

Örebro 5. februára (TASR) - Do švédskeho mesta Örebro, kde v utorok došlo k streľbe v miestnom vzdelávacom centre pre dospelých, pricestoval v stredu švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv s kráľovnou Silviou, aby sa zúčastnili na pietnej udalosti na pamiatku najmenej 11 obetí. K pietnemu miestu v blízkosti jednoposchodovej školy, kde došlo k streľbe a kde policajti pokračujú vo vyšetrovaní, nosia ľudia kvety a sviečky, informovala agentúra Reuters, píše TASR.



"Smútok je ťažké zvládnuť osamote," povedal kráľ novinárom po tom, ako položil biele kvety na improvizované pamätné miesto so sviečkami neďaleko školy. "Myslím si, že celé Švédsko má pocit, že zažilo túto traumatizujúcu udalosť," dodal.



Kráľovský pár v Örebre sprevádzal premiér Ulf Kristersson, ktorý vyhlásil, že "4. február bude navždy temným dňom vo švédskej histórii". Vyzval krajinu, aby sa spojila a spoločne pomohla zraneným a pozostalým po obetiach "niesť smútok a ťarchu tohto dňa".



Na budovách v Örebre, ako aj na kráľovskom paláci v Štokholme a ďalších vládnych budovách boli v stredu na znak smútku vlajky stiahnuté na pol žrde.



Pokiaľ ide o vyšetrovanie, veliteľ miestnej polície Roberto Eid Forest v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že vyšetrovatelia sú naďalej presvedčení, že páchateľ konal sám, nie z ideologických pohnútok a zastrelil sa na mieste činu.



Švédske médiá uviedli, že šlo o nezamestnaného muža vo veku okolo 35 rokov, ktorý mal poľovný lístok. Tieto informácie polícia nepotvrdila.



Polícia súčasne uviedla, že nevníma žiadnu všeobecnú hrozbu voči školám alebo predškolským zariadeniam v krajine, ani voči školám vzdelávania dospelých vrátane tried pre prisťahovalcov.



Mnoho študentov vo švédskom systéme vzdelávania pre dospelých sú prisťahovalci, ktorí sa snažia získať kvalifikáciu, ktorá im pomôže nájsť si vo Švédsku prácu, pričom sa zároveň učia švédčinu.