Švédsko a Fínsko bude rokovať o postoji Turecka k rozširovaniu NATO

Helsinki/Štokholm 13. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Švédska a Fínska v piatok uviedli, že budú v sobotu v Berlíne rokovať s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom o postoji Ankary k rozširovaniu NATO. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



Správa o stretnutí v hlavnom meste Nemecka prišla po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjadril nesúhlas s rozširovaním Severoatlantickej aliancie. Najvyšší predstaviteľ Ankary vyhlásil, že rozšíriť NATO o Fínsko a Švédsko by bola "chyba".



Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová vo vyhlásení pre AFP uviedla, že bude mať "možnosť" hovoriť o "potenciálnej švédskej prihláške do NATO" s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom počas stretnutia v Berlíne.



Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto povedal, že dúfa, že bude "pokračovať v diskusii" so svojím tureckým náprotivkom. V sobotu sa v nemeckej metropole uskutoční neformálne zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí.



Fínsko a Švédsko si dlhé roky zachovávali neutralitu. Ich postoj však zmenila ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Fínsky prezident Sauli Niinistö a tamojšia premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. Švédsko má svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie oznámiť v najbližších dňoch.