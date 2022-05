Švédsko a Fínsko budú pre NATO prínosom, tvrdí Anderssonová

Washington 19. mája (TASR) - Švédska premiérka Magdalena Anderssonová vo štvrtok počas návštevy Washingtonu ocenila "hlboké a dlhotrvajúce priateľstvo" svojej krajiny so Spojenými štátmi a uistila, že členstvo Švédska a Fínska by bolo pre NATO prínosom. TASR informáciu prevzala od britskej verejnoprávnej stanice BBC.



Ako pokračovala švédska premiérka na spoločnej tlačovej konferencii s americkým prezidentom Joeom Bidenom a fínskym prezidentom Saulim Niinistöm, jej krajina vlastní sofistikované vojenské technológie a má tiež tradíciu vojenskej spolupráce s NATO.



Ruská agresia voči Ukrajine podľa Anderssonovej pripomína "najtemnejšie časy európskych dejín." Švédska vláda preto podľa nej dúfa v rýchle prijatie do NATO a v tejto súvislosti je v kontakte so všetkými členskými krajinami Aliancie vrátane Turecka, ktoré v stredu zablokovalo začiatok prístupových rokovaní s oboma severskými krajinami.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil obe krajiny z toho, že sú "ohniskom terorizmu". Najvyšší turecký predstaviteľ tvrdí, že Helsinki a Štokholm poskytujú útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu. Navrhované rozšírenie NATO by tak podľa jeho slov ohrozilo bezpečnosť Aliancie.



Biden na tlačovej konferencii opäť vyjadril Švédsku aj Fínsku silnú podporu v ich žiadosti o vstup do NATO s tým, že spĺňajú všetky stanovené kritéria.



"Spĺňajú všetky požiadavky (pre vstup do) NATO," povedal Biden. Šéf Bieleho domu tiež zdôraznil, že Fínsko aj Švédsko majú "úplnú podporu Spojených štátov."