Ankara vyhlásila, že Švédsko a Fínsko budú bojovať proti terorizmu

Helsinki/Ankara 26. augusta (TASR) - Švédsko a Fínsko potvrdili svoj záväzok bojovať proti terorizmu. Uvádza sa to vo vyhlásení Turecka, zverejnenom po piatkových rokovaniach týchto troch krajín vo fínskej metropole Helsinki.



Schôdzka mala prispieť k vyriešeniu sporov, ktoré komplikujú vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Išlo o prvé takéto stretnutie od júna, keď obe severské krajiny prisľúbili, že preskúmajú požiadavky, ktorými Turecko podmieňuje svoj súhlas s ich členstvom v NATO.



"Fínsko a Švédsko obnovili svoj záväzok demonštrovať plnú solidaritu a spoluprácu s Tureckom v boji proti terorizmu vo všetkých jeho podobách a prejavoch," uviedol hovorca a zahraničnopolitický poradca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin, ktorý sa zúčastnil na piatkových rokovaniach v Helsinkách.



Podľa Kalina sa trojica krajín v piatok zhodla "na zintenzívnení spolupráce na technickej úrovni" v záujme dosiahnutia konkrétneho pokroku pri plnení tureckých požiadaviek. Dohodli sa tiež, že sa v priebehu jesene opäť stretnú na podobných konzultáciách, v rámci ktorých budú hodnotiť dosiahnutý pokrok.



Turecko, ktoré je členom NATO, sa vyhráža, že zmarí snahy Švédska a Fínska o vstup do Aliancie, ak mu nevydajú desiatky osôb, ktoré Ankara obviňuje z terorizmu.



Na schválenie vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie je totiž potrebný súhlas všetkých jej členov vrátane Turecka, ktoré jediné má voči nemu výhrady. Prístupové protokoly oboch severských krajín už ratifikovala viac než polovica z 30 členov NATO.



Švédsko a Fínsko preto v júni uzavreli s Tureckom nezáväznú dohodu, ktorá tieto dve severské krajiny zaväzuje "dôkladne" preskúmať žiadosti Ankary o vydanie ľudí podozrivých z pokusu o prevrat v Turecku z roku 2016 a kurdských militantov. Práve o napĺňaní tejto dohody sa malo hovoriť na piatkovej helsinskej schôdzke.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že ak Fínsko a Švédsko nesplnia v plnom rozsahu požiadavky Ankary týkajúce sa extradícií, nepostúpi ich žiadosti o vstup do Aliancie na ratifikáciu tureckému parlamentu.



Švédsko v auguste oznámilo, že vydá do Turecka prvého podozrivého – muža obvineného z podvodu. Podľa Ankary to však ani zďaleka nestačí.



Fínsko aj Švédsko sa rozhodli požiadať o vstup do NATO, čím sa odchýlili od svojej dlhodobej politiky vojenskej neutrality. Reagovali tak na pokračujúcu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine.