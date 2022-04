Švédsko a Fínsko koordinujú svoje rozhodnutia o členstve v NATO

Helsinki 29. apríla (TASR) - Švédsko a Fínsko zostávajú v úzkom kontakte v súvislosti s rozhodnutím o tom, či vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) po ruskej invázii na Ukrajinu. V piatok v Helsinkách to vyhlásili ministri zahraničných vecí oboch severských štátov. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Bude veľmi dôležité, aby Fínsko a Švédsko mohli prijímať rozhodnutia rovnakým smerom a v rovnakom časovom rámci, samozrejme plne rešpektujúc nezávislosť nášho rozhodovania," povedal šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto po stretnutí so švédskou ministerkou zahraničných vecí Ann Lindeovou.



Fínsko a Švédsko sú blízki partneri NATO, ale zatiaľ nie sú členmi tejto vojenskej aliancie, pripomína DPA.



Mnohé nasvedčuje tomu, že dve najsevernejšie krajiny EÚ sa rozhodnú v prospech kandidatúry na členstvo v NATO. Najbližšie týždne sa podľa DPA ukážu ako kľúčové.



Švédsky parlament v súčasnosti prehodnocuje švédsku bezpečnostnú politiku, pričom by podľa očakávaní mal poskytnúť k tejto veci správu 13. mája. Nasledujúci deň plánujú predstaviť svoj postoj k tejto záležitosti fínski sociálni demokrati premiérky Sanny Marinovej.



Fínsky prezident Sauli Niinistö plánuje 17. a 18. mája navštíviť Štokholm a stretnúť sa so švédskym kráľom Karolom XVI. Gustávom, dodáva DPA.