Švédsko a Fínsko začali krízovú komunikáciu o pripravenosti na vojnu

Štokholm/Helsinki 18. novembra (TASR) - Švédsko v pondelok začalo posielať milióny brožúr obyvateľom s radami, ako sa pripraviť na prípadnú vojnu. Novú internetovú stránku o pripravenosti na rôzne krízy spustilo aj susedné Fínsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Bezpečnostná situácia je vážna a všetci musíme posilniť svoju odolnosť, aby sme mohli zvládať rôzne krízy a napokon aj vojnu," povedal riaditeľ švédskej agentúry pre civilné núdzové situácie (MSB) Mikael Frissell.



Tridsaťdva stranová brožúra z produkcie MSB s názvom "Ak príde kríza alebo vojna" obsahuje informácie o pripravení sa na vojnu, prírodné katastrofy a kybernetické alebo teroristické útoky. Odporúča napríklad vytvoriť si zásoby trvanlivých potravín a vody, hotovosti a samozásobovať sa ovocím a zeleninou z vlastných záhrad.



Brožúra bude v nasledujúcich dvoch týždňoch zaslaná do 5,2 milióna domácností. Ide o aktualizovanú verziu brožúry, ktorú Švédsko vydalo od druhej svetovej vojny už päťkrát. Doteraz posledná vyšla v roku 2018. Menovite sa v nej nespomína Rusko, Ukrajina ani iné krajiny.



Švédsko od 26. februára 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine, opakovane vyzýva obyvateľov, aby sa psychicky aj logisticky pripravili na možnosť ozbrojeného konfliktu.



Po skončení studenej vojny krajina výrazne znížila svoje výdavky na obranu a svoje vojenské úsilie zamerala na medzinárodné mierové misie. Po ruskej anexii ukrajinského Krymu v roku 2014 Švédsko výrazne zvýšilo výdavky na obranu a obnovilo vojenskú posádku na ostrove Gotland v Baltskom mori.



Krajina tiež posilnila vybavenie protileteckých krytov, zlepšila zásobovanie pitnou vodou a dopravnú infraštruktúru, vytvorila ministerstvo civilnej obrany a Agentúru psychologickej obrany na boj proti šíreniu dezinformácií.



Fínska vláda spustila internetovú stránku, na ktorej sa zhromažďujú informácie o pripravenosti na rôzne krízy. Po ruskej invázie na Ukrajinu Helsinki oznámili plán na vybudovanie 200-kilometrového hraničného plota so susedným Ruskom. Tri metre vysoký plot s ostatným drôtom má byť podľa plánu dokončený do roku 2026.