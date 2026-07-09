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Švédsko a Nemecko prehĺbia spoluprácu v oblasti protivzdušnej obrany
Jonson spresnil, že obe krajiny skúmajú možnosti prehĺbenia spolupráce v oblasti spoločného vývoja a nasadenia bezpilotných systémov.
Autor TASR
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Štokholm/Ankara 9. júla (TASR) – Švédsko posilní spoluprácu s Nemeckom v oblasti protivzdušnej obrany, vrátane vývoja bezpilotných systémov. Oznámil to v stredu švédsky minister obrany Pl Jonson po tom, ako so svojím nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom podpísal počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare príslušné vyhlásenie o zámere. Informovala o tom agentúra AFP.
Jonson spresnil, že obe krajiny skúmajú možnosti prehĺbenia spolupráce v oblasti spoločného vývoja a nasadenia bezpilotných systémov. Zároveň potvrdil, že Nemecko spolu s ďalšími štátmi prejavilo záujem o švédske stíhačky Gripen od spoločnosti Saab.
„Sme jednou z dvoch európskych krajín, ktoré dokážu vyvíjať nové bojové lietadlá – spolu s Francúzskom,“ povedal Jonson.
Koncom júna podpísalo Švédsko dohodu s Ukrajinou o dodávke 16 najnovších stíhačiek Gripen E. Počas májovej návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského oznámilo, že Kyjev plánuje kúpiť až 20 Gripenov E a Štokholm zároveň daruje 16 starších Gripenov C/D na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Jonson spresnil, že obe krajiny skúmajú možnosti prehĺbenia spolupráce v oblasti spoločného vývoja a nasadenia bezpilotných systémov. Zároveň potvrdil, že Nemecko spolu s ďalšími štátmi prejavilo záujem o švédske stíhačky Gripen od spoločnosti Saab.
„Sme jednou z dvoch európskych krajín, ktoré dokážu vyvíjať nové bojové lietadlá – spolu s Francúzskom,“ povedal Jonson.
Koncom júna podpísalo Švédsko dohodu s Ukrajinou o dodávke 16 najnovších stíhačiek Gripen E. Počas májovej návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského oznámilo, že Kyjev plánuje kúpiť až 20 Gripenov E a Štokholm zároveň daruje 16 starších Gripenov C/D na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.